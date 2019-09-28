Стали известны подробности взрыва, унесшего жизнь рабочего, на предприятии в Барнауле

Источник, близкий к ситуации, рассказал порталу amic.ru подробности взрыва на проспекте Энергетиков 31 в Барнауле.

На пункте приема металлов взорвалась бочка из-под нефтепродуктов. Предположительно, рабочий сидел на крышке бочки в тот момент, когда начал резать ее газовым резаком, от чего и произошел взрыв.

По словам работников соседних компаний, взрыв подбросил крышку высоко вверх. Ее отбросило примерно на 200 метров к соседним организациям.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в социальных сетях сообщалось о хлопке и пожаре в промзоне в Барнауле. Очевидцы сообщали о погибшем рабочем.