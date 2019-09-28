Соцсети: взрыв произошел в промышленном районе Барнаула

Взрыв и пожар заметили очевидцы в Барнауле на проспекте Энергетиков.

Информация о происшествии появилась в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что мужчина при помощи сварки хотел разрезать бочку. В тот момент, когда он начал проводить работы, произошел взрыв.

Очевидцы рассказали, что мужчина погиб.

Официального подтверждения этой версии пока не поступало. Информация об инциденте уточняется.