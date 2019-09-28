Соцсети: взрыв произошел в промышленном районе Барнаула

Взрыв и пожар заметили очевидцы в Барнауле на проспекте Энергетиков.
Информация о происшествии появилась в сообществе "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что мужчина при помощи сварки хотел разрезать бочку. В тот момент, когда он начал проводить работы, произошел взрыв.
Очевидцы рассказали, что мужчина погиб.
Официального подтверждения этой версии пока не поступало. Информация об инциденте уточняется.
Комментарии
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номинант на премию Дарвина.
Жаль мужчину.
может не бочку а баллон
Бочка из под ГСМ ничем не отличается от газового балона, в плане рвануть.