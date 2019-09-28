Женщину и двоих детей, пропавших в Алтайском крае, нашли убитыми

27-летнюю женщину и ее детей девяти и четырех лет нашли убитыми, сообщает Следком по Алтайскому краю.

С момента их пропажи была создана специальная следственно-оперативная группа. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и следователей удалось найти подозреваемого. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины.

Предварительно установлено, что в ночь на 22 августа 2019 года женщина собирала вещи и документы, чтобы вместе с детьми уехать в другой регион. Подвезти их до вокзала она попросила брата своего гражданского мужа. По пути мужчина убил потерпевшую и ее детей, а их тела спрятал недалеко от села Павловка, где они и были обнаружены.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства циничного убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что пропавших женщину и ее детей искали в течение трех недель. Позднее к поискам присоединился Следственный комитет.