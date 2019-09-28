Наталья Бочкарева прокомментировала информацию о своем задержании

Наталья Бочкарева отрицает факт задержания с наркотиками в Москве, сообщает "BFM".

Актриса рассказала, что эта информация не соответствует действительности.

"Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено, и для чего весь этот скандал и хайп. Мне бы хотелось, чтобы тех людей, которым это было нужно, найти, привлечь к ответственности и публично извиниться", — сказала Бочкарева.

Кроме того, актриса записала видеообращение.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где женщина, похожая на актрису, разговаривает с сотрудниками полиции. На нее надеты наручники и она открыто рассказывает о том, что провозит с собой наркотики. На вопрос о том как ее зовут, задержанная ответила: "Бочкарева Наталья Владимировна".