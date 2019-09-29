Орешкин пообещал россиянам рост доходов на 1% до конца 2019 года

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает РИА "Новости".

"Начнут расти по годовому выражению уже во втором полугодии этого года", — сказал Орешкин.

По его словам, этому будет способствовать "резко снижающаяся инфляция", плюс "реальные зарплаты серьезно поднимутся".

"В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год", — поделился планами Орешкин.

По июльским данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении. Негативный вклад в динамику внес рост обязательных платежей.

Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 1,5%, в 2021 году — на 2,2%, в 2022-2023 годах — на 2,3%.