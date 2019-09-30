Россияне рассказали, где находится "граница бедности"

Семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование "Левада-центра".
Таким образом, субъективная граница бедности, по мнению опрошенных, на 11,6% выше установленного властями прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.
Россияне уверены, что для поддержания нормального уровня жизни семье нужно примерно 38,1 тыс. рублей на человека. Однако такой расклад получается только у 7% опрошенных.
Социологи также попросили назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц. Он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода – 16,8 тыс. рублей.
Согласно результатам исследования, 40% опрошенных имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тыс. рублей. Соответственно, у 60% зарплата выше этой "границы" – это ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%).
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин пообещал, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут до конца 2019 года на 1%.
Комментарии
Россияне сами хотят жить в нищете и бесправии, 8 сентября они опять оставили у власти тех, кто им такую жизнь обеспечивает!!!
Ахах ещё один верующий в буржуазных выборы, вам как в цирке показывают номера, а вы верите. Ходите дальше., вы же власть, ржу.
Может не стоит так оскотиниваться и ржать когда вас имеют, а сходить и отдать голос против воров и жуликов.
30.09.2019 13:26
- гость -
Может не стоит так оскотиниваться и ржать когда вас имеют, а сходить и отдать голос против воров и жуликов.
это за кого же интересно? куда не плюнь везде жулик
30.09.2019 13:29
гость
Можно за Яблоко, когда их допускают или за любую партию кроме ЕР.
Россиян всё устраивает. Нац. лидер сплотил нацию против мифического врага на Западе. Поэтому с голоду помрём, но Россиюшку сбережем! Вопрос только ради чего помирать и от кого сберегать? У большинства и вопросов таких не стоит, потому как телевизор работает и регулярно просматривается. Поэтому у большинства вопрос другой, если не Путин то кто?