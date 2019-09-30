Россияне рассказали, где находится "граница бедности"

Семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Таким образом, субъективная граница бедности, по мнению опрошенных, на 11,6% выше установленного властями прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.

Россияне уверены, что для поддержания нормального уровня жизни семье нужно примерно 38,1 тыс. рублей на человека. Однако такой расклад получается только у 7% опрошенных.

Социологи также попросили назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц. Он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода – 16,8 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования, 40% опрошенных имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тыс. рублей. Соответственно, у 60% зарплата выше этой "границы" – это ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%).

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин пообещал, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут до конца 2019 года на 1%.