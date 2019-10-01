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Единственный роддом закроют в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Это связано с нехваткой кадров и уменьшением количества рожениц
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Единственное родильное отделение центральной городской больницы Новоалтайска закроют из-за нехватки кадров и уменьшения количества рожениц, сообщает ТАСС.

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе регионального Минздрава. 

В пресс-службе отметили, что других родильных отделений в городе нет, поэтому все роженицы будут направляться в Барнаул. 

В 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году – 114.

Главный врач ЦГБ Новоалтайска рассказал, что всем медработникам закрывающегося отделения уже предложили вакансии. 

Ранее информация о закрытии роддома в Новоалтайске уже появлялась в СМИ, но в Минздраве ее опровергли

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.10.2019 10:17
- гость -

Вот реальные показатели рождаемости и уровня жизни в стране.

1.10.2019 10:18
- гость -

Т.е в городе-спутнике, вместе со всякими почтовыми и чесноковками, Белоярсками и божовыми, не нужен роддом? Здорово ))
Как духовненько и скрепненько. Скоро в поле ходить будем. Подорожником и образком лечиться ))
Главное чтобы в данетчине, Луганщине и на венесуэльщине ничего не закрывалось.

1.10.2019 10:24
- гость -

Зато хотят многоэтажные школы с высокоскоростным интернетом. Страна дураков.

1.10.2019 10:37
- гость -

идите бабоньки рожайте в стоге сена. вы не нужны со своим приплодом. и вас рожать вообще то не просили.

1.10.2019 10:41
Бичевня и быдлота 5кл обр

Сейчас в принудительном порядке всех рожениц из районов везут мимо новоалтайска в новый перинатальный, уже несколько лет. Это действительно привело к снижению рожениц в данном роддоме. Как следствие сокращение поступления денег и сокращение персонала. Для чего делается эта планомерная работа все прекрасно понимают - надо обосновать строительство перинатального центра. На людей плевать с высокой колокольни.

1.10.2019 10:43
Бичевня и быдлота 5кл обр

Это ещё ладно. Поговаривают что и "семиэтажку" закроют. Всех больных в Барнаул возить будут. "Что не смеётесь? Не поняли? Это РОССИЯ!"

1.10.2019 10:55
- гость -

Причём здесь Россия. В 2000 году выяснилось что ленинградские юристы спецы абсолютно в любой области. И все 19 лет люди своим ободрямсом им потворствовали.
Забыли? Обамачмо, можем повторить, алясканаш. Это же весело и интересно.

1.10.2019 11:02
- гость -

я вам больше скажу. в Горняке (Локтевский район) роддом работает только в экстренном режиме. В основном женщин везут рожать в Рубцовск за 80 км. А если из сдеревень, а это это уже 100-150 км.

1.10.2019 11:03
- гость -

населения меньше в 10 раз, а рожениц в 70!? Кто-то чего-то врет, имхо

1.10.2019 11:05
- гость -

1.10.2019 11:02
- гость -

Ну и сколько везут из деревень? Одну в полгода?)

1.10.2019 11:05
гость

встаем с колен) результаты очевидны и наглядны. в городе с численностью населения в семьдесят тысяч закрывают единственный! роддом. просто ликвидация всего и вся

1.10.2019 11:10
- гость -

Ну и сколько везут из деревень? Одну в полгода?)


а благодаря кому деревни опустели? а помню деревни в 80-е. двухэтажный детский сад, школа, магазины, столовая, клуб с кинотеатром и дискотеками. предприятия сельхозтехника. усадьбы. в каждой гараж. или мотоцикл или автомобиль. полно молодежи. и приехал в 2010. ощущение что нацисты прошли. руины. нищета. это кто сделал? а следом за деревнями и города пошли. что уж Новоалтайск. Барнаул сдыхает

1.10.2019 11:13
- гость -

1.10.2019 11:05
- гость -
да какая разница-то? в районном центре, вокруг которого находится порядка 20 деревень не имеет роддома!!! А потом удивляемся, что это молодежь из деревень бежит. А как не бежать-то : больницы нет, детского сада нет, школы нет, работы нет. Да что там говорить, я тут была в одной деревне, там даже магазина нет ни одного. За любой мелочью нужно в город ехать за 30 км!!!!

1.10.2019 11:17
- гость -

Нытики собрались! Вам Олимпиаду провели, Мундиаль провели, Крым дали, а вам всё мало!

1.10.2019 11:31
- гость -

Где местные толмачи? Пусть разъяснят про мудрую политику. Как за деревьями лес разглядеть, как караван идёт, рывок, прорыв, ась?

1.10.2019 11:37
гость

"ДАР" наполнять надо. Всё элементарно. Вот и везут в обход ,прямиком туда.http://

1.10.2019 11:46
гость

Это просто ужас!!! ладно рожать в барнаул съездить, а если у тебя уже есть дети маленькие, ложиться на сохранение и ездить туда много неудобств принесет!

1.10.2019 11:49
- гость -

а благодаря кому деревни опустели?

Но они опустели, это свершившийся факт. И чего ради кто то будет содержать штат роддома ради 140 рожениц в год?

1.10.2019 11:52
- гость -

1.10.2019 11:49
- гость -
Вы сразу 30 млн для обслуживания труб и ядерных ракет оставляйте, а остальных в «душ мыться»

1.10.2019 11:58
- гость -

1.10.2019 11:52
- гость -

Да успокойтесь, все деревенские дУши прекрасно обосновались в городах, живут, работают, к родителям в деревни детей своих на каникулы отправляют.

1.10.2019 12:00
- гость -

1.10.2019 11:58
- гость
Поварёнок, ты свой лак для других припаси.

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