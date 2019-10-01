Единственный роддом закроют в Новоалтайске

Единственное родильное отделение центральной городской больницы Новоалтайска закроют из-за нехватки кадров и уменьшения количества рожениц, сообщает ТАСС.

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В пресс-службе отметили, что других родильных отделений в городе нет, поэтому все роженицы будут направляться в Барнаул.

В 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году – 114.

Главный врач ЦГБ Новоалтайска рассказал, что всем медработникам закрывающегося отделения уже предложили вакансии.

Ранее информация о закрытии роддома в Новоалтайске уже появлялась в СМИ, но в Минздраве ее опровергли.