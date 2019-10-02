"Врачи говорили: детей не будет". Как семье удалось преодолеть диагноз "бесплодие"

Кира с мужем Димой всегда хотели детей, но ожидание затянулось. После года неудачных попыток супруги начали искать причину. Все анализы были в норме, но забеременеть не получалось. Меняли врачей, надеялись, верили, грустили, плакали – сложно принять, что не можешь родить ребенка, что это проблема.

Последний шанс

"Год мы безрезультатно ходили по клиникам, все врачи хором говорили, что у меня не будет детей! – рассказывает героиня. – Тогда мне поставили диагноз: бесплодие неясного генеза. Но в августе 2015 года тест показал две полоски, и радости не было предела. К сожалению, беременность оказалась внематочной".

У Киры опустились руки, но Дима поддерживал и говорил, что все будет хорошо. После операции и восстановления врач-хирург рекомендовал найти специалиста, который выяснит, в чем проблема.

"Тогда я узнала о Наталье Михайловне Пасман – она помогла родить моей новосибирской подруге, хотя ситуация была тяжелее, чем у меня. В апреле 2016 года я пришла в "Клинику Пасман" с чувством, что это мой последний шанс".

Наталья Михайловна Пасман – заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. Уже 40 лет помогает женщинам становиться мамами. Более 10 000 малышей родились благодаря ее работе.

Первая консультация длилась больше двух часов. Доктор собрала подробный анамнез – расспросила про течение болезни, все попытки лечения, результаты. Изучала заключения и назначения коллег, чтобы выявить закономерности, понять особенности организма пациентки, найти причину неудач. Все анализы Кира сдала здесь же, в клинике.

История успеха

Анализ на совместимость партнеров – СКЛ – сделали в институте клинической иммунологии. "Клиника Пасман" много лет сотрудничает с ним. Оказалось, что причина бесплодия – иммунологическая.

Врач назначила лечение методом аллоиммунизации лимфоцитами партнера (АИЛ). Кире подкожно вводили лимфоциты, взятые из крови ее мужа, чтобы организм перестал отторгать клетки эмбриона.

Сначала супруги два месяца готовились к началу терапии. Кире необходимо было восстановиться после внематочной беременности и операции – это серьезный стресс для организма. В "Клинике Пасман" провели курс гирудотерапии – для уменьшения воспаления, улучшения микроциркуляции крови и работы иммунной системы. И озонотерапию – для ускорения восстановления поврежденных тканей.

Авторская программа

Специализация "Клиники Пасман" – репродуктивное здоровье. Врачи помогают парам испытать счастье родительства даже в самом сложном случае.

Авторская программа Натальи Михайловны "Буду мамой" готовит к беременности пациенток с гинекологическими заболеваниями. Врачи помогают женщинам восстановиться физически и психологически, настроиться на вынашивание и рождение здорового малыша. Эта программа признана в профессиональном международном сообществе и широко используется акушерами-гинекологами по всему миру. Она позволяет пациентам решить вопросы бесплодия, заболеваний гинекологической сферы максимально бережно и эффективно.

В "Клинике Пасман" все гинекологи работают по методике Натальи Михайловны. Она лично обучает врачей. Специалисты помогут восстановить репродуктивные функции, спланировать беременность и выносить здорового ребенка.

Лицензия ЛО-54-01-005549 от 05.08.2019 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Клиника Пасман

г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92

Телефон: +7 (383) 284-30-53

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