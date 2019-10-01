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Решил подвезти друга: подробности убийства мужчины возле гаражей в Барнауле

, ИА "Амител"
Хозяин машины отправился за грибами и по дороге встретил своего знакомого, с которым произошел конфликт
Тело мужчины было обнаружено у гаражей в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

Тело мужчины было обнаружено у гаражей в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

Стали известны подробности убийства возле гаражно-строительного кооператива на улице Солнечная Поляна в Барнауле.

Ранее сообщалось, что 28 сентября у гаражного комплекса в автомобиле было обнаружено тело мужчины. Владелец одного из гаражей пришел за своей машиной, но в гараж ему помешал попасть автомобиль марки Daihatsu. Тогда он решил проверить машину и заглянул в салон, где увидел мертвого человека.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщает, что погибшим оказался 57-летний мужчина. У него обнаружены колото-резаные ранения шеи и пулевые ранения левого предплечья.

Сообщается, что хозяин Daihatsu отправился за грибами и по дороге встретил своего 57-летнего знакомого. Мужчина решил его подвезти. По дороге до гаражей между ними произошел конфликт. После того как машина подъехала к пункту назначения, пассажир выхватил свое травматическое оружие и выстрелил в товарища, а затем ударил его ножом в шею.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как подозреваемый покидал автомобиль.

После совершения преступления мужчина уехал домой в Тальменку. Там у него началась паника, и он стал бросаться на родных. При этом он достал из сейфа охотничье ружье. Когда оружие попытались забрать, он случайно выстрелил в себя. Также, по данным канала, ранение получила и супруга.

Мужчину доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.10.2019 14:26
гость

выхватил свое травматическое оружие
Там у него началась паника и он начал бросаться на родных. При этом он достал из сейфа охотничье ружье.

Травмат, охотничье, все зачеты сдал, все справки получил

1.10.2019 14:27
гость

Мужчина решил его подвезти. По дороге до гаражей произошел конфликт

Даже трудно представить причину конфликта, из-за которой его замочили после того как он подвез. Может предложил рассчитаться за подвоз

1.10.2019 14:31
гость

Причем подвозил знакомого, который проверен специальными органами, выдающими разрешение на оружие, не судимого, не стоящего на учете ни на Толстого, ни на Луговой. Вот так сюрприз

1.10.2019 14:31
- гость -

А может сказал что спал с его женой, сейчас это уже не имеет значения

1.10.2019 14:36
Filin

Автор статьи сначала портянки курил, ... отправился мужик грибами, поехал - хаба - знакомый, дай подвезу, почему-то в гараж слово за слово, членом об стол, знакомый и ножом и травматическим пистолем убивает таки охальника (это автору кажется, кофе крепкий, аднака), выскакивает и хиляет в Тальменку, там, нанюхавшись отравительных грибных газов, начинает кидаться на всех, кого видит, тут у него чешутся рога, сильно, достает ружжо и стреляет в неверную, а потом пуля рикошетом, случайно, нанюхавшись отравительных грибов, попадает в злодея. Злодей в больнице, все танцуют. Интересно, читают ли на Амике то, что сами публикуют?

1.10.2019 14:53
гость

Не ну раз камера засняла, все так и было. Но вот мотив? За что?

1.10.2019 15:01
гость

Грибы плохие?

1.10.2019 15:04
- гость -

1.10.2019 14:31
А может сказал что спал с его женой...

Месье фантазёр и знает толк в извращениях...

1.10.2019 15:08
- гость -

1.10.2019 14:36 Вам надо для связки выдумать из головы несколько абзацев?

Так норм? Но это только буквально самое начало, но чтобы уж ни одну деталь не упустить!

Сообщается, что хозяин Daihatsu отправился за грибами. В этот день была влажная погода. А он помнит, как еще его дед говорил, что нет ничего лучше, чем ходить за опятами и маслятами в такую погоду.

Мужчина утром решительно встал с дивана и пошел чистить зубы. На утро супруга приготовила яичницу. После завтрака он погладил кота и собаку, завязал мешок и, перекинув его через спину, вышел за дверь. В кармане нащупал складной нож. "Взял, взял...", - подумал мужчина.

До гаража он добрался минут за 15, успев два раза покурить. Левая нога немного прихрамывала. Мужчина подумал, а стоит ли ехать. "Ну не бегать же я буду по лесу", - сразу успокоил себя он. "А вдруг", - тут же в мыслях появился контраргумент. "Да нет", - махнул он рукой и отогнал мысли.

Реечный ключ как всегда вошел в замок не с первого раза. Пришлось с силой и всем телом на него навалиться, а потом подергать дверь, чтобы она открылась. Мужчина аккуратно зашел в темный гараж и, знакомому лишь ему одному дорожкой, дошел до светильника.

Он щелкнул переключателем. Лампочка несколько раз тускло моргнула и осветила гараж. Справа стоял автомобиль марки Daihatsu.

...там еще как он ехал. Но в целом как-то уже больше понятно? А то из самого текста не понятно, кто кого убил... то ли собаки голубя костью проткнули, то ли голуби собаку крошками заковыряли.

1.10.2019 15:18
олеся

1.10.2019 15:08
- гость -
+100500

1.10.2019 15:21
гость

Нахрена подробности, как он в туалет ходил и сколько на унитазе сидел? Убил то за что?

1.10.2019 15:24
- гость -

1.10.2019 15:08

Писатель, читается легко.

1.10.2019 15:28
- гость -


1.10.2019 15:08
- гость -


Денис, пиши продолжение.

1.10.2019 15:30
Павсекакий

А энтот убивец шо, из Тальмэнки в Барнаул за грибами приехал? Ну точно дядя немного не в себе...

1.10.2019 15:32
- гость -

1.10.2019 15:21 А это откуда же знать? Коли мужик в больнице после попадания из ружья. Еще неизвестно в каком он состоянии. А потом может и отрицать все будет. Тут дело такое. Сейчас только он может рассказать, за что убил. Ну или записывающее средство может в салоне было. Пока что вся история со слов, возможно, свидетелей, а также, возможно, и сам мужик в истерике что-либо родным сболтнул.

1.10.2019 15:35
- гость -

Сообщается, что хозяин "Дайхатсу" отправился за грибами и по дороге встретил своего 57-летнего знакомого. Мужчина решил его подвезти. По дороге до гаражей произошел конфликт
По грибы в гараж поехал?

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