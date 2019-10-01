Решил подвезти друга: подробности убийства мужчины возле гаражей в Барнауле

Стали известны подробности убийства возле гаражно-строительного кооператива на улице Солнечная Поляна в Барнауле.

Ранее сообщалось, что 28 сентября у гаражного комплекса в автомобиле было обнаружено тело мужчины. Владелец одного из гаражей пришел за своей машиной, но в гараж ему помешал попасть автомобиль марки Daihatsu. Тогда он решил проверить машину и заглянул в салон, где увидел мертвого человека.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщает, что погибшим оказался 57-летний мужчина. У него обнаружены колото-резаные ранения шеи и пулевые ранения левого предплечья.

Сообщается, что хозяин Daihatsu отправился за грибами и по дороге встретил своего 57-летнего знакомого. Мужчина решил его подвезти. По дороге до гаражей между ними произошел конфликт. После того как машина подъехала к пункту назначения, пассажир выхватил свое травматическое оружие и выстрелил в товарища, а затем ударил его ножом в шею.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как подозреваемый покидал автомобиль.

После совершения преступления мужчина уехал домой в Тальменку. Там у него началась паника, и он стал бросаться на родных. При этом он достал из сейфа охотничье ружье. Когда оружие попытались забрать, он случайно выстрелил в себя. Также, по данным канала, ранение получила и супруга.

Мужчину доставили в местную больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".