Стало известно, когда откроется Старый базар в Барнауле

Реконструкция здания Старого базара (рынок "Центральный") завершается. Ответственная за запуск проекта и подбор арендаторов Анна Поломошнова рассказала amic.ru, что открытие намечено на первую половину декабря 2019 года.

"Точная дата еще не сформулирована, но мы ждем, что обновленный Старый базар заработает с период с 1 по 15 декабря", – сообщила Поломошнова. Сейчас девелопер завершает основные строительные и отделочные работы. Также полным ходом идет благоустройство территории и завершается строительство моста через Барнаулку, который позволит покупателям подъезжать ближе к зданию базара на автомобиле. Управляет Старым базаром УК "Центральная Ярмарка".

Пока Поломошнова отказалась называть якорных арендаторов проекта, однако ранее сообщалось, что первый этаж зарезервирован под кафе и магазины, а второй – под классический рынок.

Напомним, что уже в сентябре рядом со зданием Старого базара начали работать торговые ряды. Девелопер построил для продавцов современные павильоны с навесами, освещением и охраной.

Реконструкция Старого базара началась в 2017 году, когда у здания сменился собственник. Собственник сохранил основу проекта, заменив ветхие конструкции, обновив его инженерию, интерьер и фасады. Территорию рынка благоустроили, добавив парковку.

В апреле соучредитель компании "ТЦ БЦ" Анна Ломоносова-Тайшина отмечала, что одна из задач концепции обновленного Старого базара – гастрономический туризм. Предполагалось, что здесь будут проходить фестивали меда, сыра, молочной продукции. Кроме того, в новом пространстве будут работать современный рынок (он займет площадь 3400 квадратных метров), ресторан, кофейня. Территорию оборудуют парковкой на 170 машин. Так, продуктовый рынок разместится на двух этажах с удобным эскалатором, лифтом и лабораторией. На первом этаже откроются кафе и рестораны с летними террасами, а также аптека, винный магазин, табачные и сувенирные лавки.