Иткульский спиртзавод возобновил производство спирта

Иткульский спиртзавод вновь запустил производственный процесс, сообщают "Вести-Алтай". Часть цехов возобновила свою работу.

В первую очередь это цех по производству спирта и связанные с ним подразделения: углекислотный цех, цех переработки барды, а также котельная и очистные сооружения.

Ведется производство спирта. Для этого на завод завезли 600 тонн пшеницы. Работа идет в круглосуточном режиме.

В сельсовете уточнили, что готовую продукцию пока никуда не отгружают. Розлив водки также пока не возобновлялся.

По словам рабочих, зарплата поступает в полном объеме, вот только нет никакой определенности по поводу того, надолго ли запустили производство.

Предприятие в мае этого года само подало заявление о признании себя несостоятельным. Арбитражный суд Алтайского края в июне ввел процедуру банкротства. В феврале счета Иткульского спиртзавода были арестованы по требованию Промсвязьбанка, завод выступал поручителем по кредитам "Кристалл-Лефортово".

Арест был наложен в пределах суммы исковых требований – 134,7 млн руб. В начале марта появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. Позже в ситуацию вмешался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и долги по зарплате удалось погасить.

Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены. Он отметил, что собственники предприятия довели его до такого состояния, что спиртзавод сам на себя подал заявление о банкротстве. Однако вмешиваться в частные дела частного предприятия власти не имеют права.