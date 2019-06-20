Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру банкротства на ОАО "Иткульский спиртзавод", входящем в группу "Кристалл-Лефортово".
Отметим, что предприятие в мае этого года само подало заявление о признании себя несостоятельным. В феврале его счета были арестованы по требованию Промсвязьбанка, завод выступал поручителем по кредитам "Кристалл-Лефортово". Арест был наложен в пределах суммы исковых требований – 134,7 млн руб. В начале марта появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. Позже в ситуацию вмешался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, и долги по зарплате удалось погасить.
Процедура банкротства введена в дни, когда у одного из крупнейших налогоплательщиков края может появиться покупатель. Группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность приобретения Иткульского спиртзавода.
По данным компании, Иткульский спиртзавод на протяжении десяти лет производит для Marussia Beverages водку Mamont.
Marussia Beverages (штаб-квартира в Нидерландах) имеет офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке, принадлежит Haydn Holding AB (Швеция). ООО "Маруся бевереджис рус" – дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай. В Marussia Beverages уточнили, что в настоящее время компания не располагает собственными производственными мощностями в России.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены. Он отметил, что собственники предприятия довели его до такого состояния, что спиртзавод сам на себя подал заявление о банкротстве. Однако вмешиваться в частные дела частного предприятия власти не имеют права.
Проблемы на заводе возникли из-за многомиллионных долгов московского владельца "Кристалл-Лефортово". Тем не менее власти региона заинтересованы в сохранении завода.
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