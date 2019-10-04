В ООН сообщили, сколько продуктов в мире выбрасывается на помойку

Треть всех продуктов питания на планете выбрасывается на помойку, из-за чего глобальная экономика теряет порядка триллиона долларов ежегодно, сообщает служба новостей ООН.

По данным ВПП (Всемирной продовольственной программы), в мире ежегодно производят около четырех миллиардов тонн продовольствия, и этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы оно рационально распределялось. Однако выбрасывается треть всех продуктов питания.

В связи с этим объявлено о запуске новой кампании, главная цель которой – прекратить растрату продовольствия. Владельцев ресторанов и магазинов, а также рядовых граждан призывают бережно относиться к продуктам питания, не покупать лишнего и не выбрасывать еду, которую еще можно "спасти".

К новой кампании привлекли всемирно известных шеф-поваров, в том числе Эндрю Циммерна. Он создал целый ряд рецептов с использованием продуктов, которые обычно выбрасываются. К примеру, предлагает покупать целую рыбу вместо филе и использовать ее практически на 100%: рыбьи кости и головы для супов, а шкурки для поджаривания.