Какие главные факторы влияния на курс рубля выделяют на сегодняшний день

Последние дни нельзя назвать самыми успешными для российского рубля. Он продолжает обновлять локальные минимумы, падая вслед за подешевевшей нефтью и спросом на рисковые активы.
Наблюдать, как ведет себя график доллара, а также как двигаются котировки в паре доллар-рубль, можно на отдельной странице сайта "Инстафорекс", посвященной "россиянину" и "американцу".
Что может помочь рублю?
Определенный позитивный эффект для рубля, разумеется, окажет растущая нефть, которая неспешно восстанавливается после падения цен в начале недели. Кроме того, ожидания инфляции могут помочь укреплению национальной валюты. Еще один драйвер роста – новая волна интереса к рисковым активам и высокодоходным валютам.
Как ведут себя цены на нефть
Из-за недавнего нападения на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии и падения добычи энергоносителя на неопределенный срок, стоимость черного золота стремительно пошла вверх. Однако, вопреки прогнозам, королевство-экспортер смогло в короткие сроки восстановить уровень добычи, о чем и было объявлено общественности. То есть падение мировой добычи черного золота из-за форс-мажора полностью компенсировано.
Как итог – падение цены на марку Brent ниже отметки в 60 долларов за "бочку".
Восстанавливаться после падения черное золота начало неспешно на фоне новостей API, Американского института нефти, о том, что запасы сырого энергоносителя в США за последние дни сократились. Министерство энергетики США, которое объявит аналогичную статистику позже, может опровергнуть статистику API – и тогда цены продолжат идти вниз.
Спрос на рисковые активы упал
Инвесторы начали бегство в сторону защитных активов после первой негативной статистики в новом для США финансовом году. Слабые показатели в производственном секторе Штатов, худшие за последние 10 лет, стали свидетельством плохого состояния экономики. В Европе, несмотря на хорошие показатели по безработице, также не обошлось без негативных новостей в экономическом секторе.
Настроение инвесторов, помимо макроэкономики, во многом будет зависеть от результата предстоящих переговоров между США и Китаем, которые должны пройти, согласно планам, уже 10 октября 2019 года.
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