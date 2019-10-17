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Какие главные факторы влияния на курс рубля выделяют на сегодняшний день

, ИА "Амител"
Падение интереса к риску и цены на нефть по-прежнему определяют динамику российской валюты

Последние дни нельзя назвать самыми успешными для российского рубля. Он продолжает обновлять локальные минимумы, падая вслед за подешевевшей нефтью и спросом на рисковые активы.

Наблюдать, как ведет себя график доллара, а также как двигаются котировки в паре доллар-рубль, можно на отдельной странице сайта "Инстафорекс", посвященной "россиянину" и "американцу".

Что может помочь рублю?

Определенный позитивный эффект для рубля, разумеется, окажет растущая нефть, которая неспешно восстанавливается после падения цен в начале недели. Кроме того, ожидания инфляции могут помочь укреплению национальной валюты. Еще один драйвер роста – новая волна интереса к рисковым активам и высокодоходным валютам. 

Как ведут себя цены на нефть

Из-за недавнего нападения на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии и падения добычи энергоносителя на неопределенный срок, стоимость черного золота стремительно пошла вверх. Однако, вопреки прогнозам, королевство-экспортер смогло в короткие сроки восстановить уровень добычи, о чем и было объявлено общественности. То есть падение мировой добычи черного золота из-за форс-мажора полностью компенсировано.

Как итог – падение цены на марку Brent ниже отметки в 60 долларов за "бочку".

Восстанавливаться после падения черное золота начало неспешно на фоне новостей API, Американского института нефти, о том, что запасы сырого энергоносителя в США за последние дни сократились. Министерство энергетики США, которое объявит аналогичную статистику позже, может опровергнуть статистику API – и тогда цены продолжат идти вниз.

Спрос на рисковые активы упал

Инвесторы начали бегство в сторону защитных активов после первой негативной статистики в новом для США финансовом году. Слабые показатели в производственном секторе Штатов, худшие за последние 10 лет, стали свидетельством плохого состояния экономики. В Европе, несмотря на хорошие показатели по безработице, также не обошлось без негативных новостей в экономическом секторе.

Настроение инвесторов, помимо макроэкономики, во многом будет зависеть от результата предстоящих переговоров между США и Китаем, которые должны пройти, согласно планам, уже 10 октября 2019 года. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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