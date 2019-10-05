Сибирский педагог получил от Кадырова в подарок мед в сотах

Педагог Александр Мамаев из Омской области, который стал единственным представителем Сибири в конкурсе "Учитель года России – 2019", рассказал о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА "Новости".

Учитель истории и обществознания из Нижнеомской средней школы № 1 сумел пробиться в 15 лучших, стал лауреатом финала всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019" и получил спецприз "За социальное лидерство".

"Александр сказал, что доволен своим участием в конкурсе и той планкой, которую взял. У себя в школе он намерен провести две конференции. Одну – для учителей, на которой будут обсуждаться профессиональные вопросы, другую – для его учеников, где он поделится эмоциями от конкурса", – рассказала замминистра образования Омской области Лариса Жукова.

Сам Мамаев отметил гостеприимство Чеченской Республики, где проходил конкурс. "У него есть подарок от Рамзана Кадырова – мед в сотах", – сообщили в министерстве.

Абсолютным победителем конкурса "Учитель года России – 2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.