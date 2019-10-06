"Как собакам": жители алтайского села показали на фото школьный обед в мисках

Разные каши и кусочек колбаски - питание в школе на Алтае / Фото: vk.com/blacklist_barnaul

Фотографии каши в металлических мисках, которые выдаются детям в селе Алтайского края, вызвали бурное обсуждение в паблике "Черный список Барнаул".

Жители деревни рассказали, что в этом году в школе в селе Быстрый Исток подняли цену на питание в два раза. "Вы думаете, что изменилось меню? Начали кормить из нормальной стеклянной посуды? Стали вкуснее готовить? Да ничего не изменилось! Посмотрите, чем кормят детей", — жалуются родители учеников.

Фотографии из школьной столовой вызвали недоумение у подписчиков паблика. "Я думала, это собаке еда в миске", — комментирует Алена фото еды, которые стыдно публиковать в Instagram. "У собак аппетитней выглядит", — уверена Светлана. Эти мнения поддержали другие члены сообщества.

В комментариях также отмечается, что фотографии скорее напоминают "прием пищи на зоне".

Впрочем, авторы жалобы не стали рассказывать, в какую сумму обходится питание в школьной столовой и на сколько в рублях оно подорожало. Однако, как предположила Серафима, это не тысячи рублей. "А вам что за эти деньги надо? Вы цен на продукты не видели? Ваши дети не едят каши? Попробуйте сами составить меню на месяц с учетом пожеланий ребенка и проведите калькуляцию", — возмутилась девушка.

Также родителям посоветовали самостоятельно собирать в школу котомку с едой. "Я сейчас не оправдываю школу. Можно и пожаловаться, и повоевать. Но чтобы дети голодом не сидели, сами делайте им обед", — предложила Нина вариант решения проблемы, а от питания в школе отказаться.

Если верить некоторым комментариям, цена вопроса — 800 рублей. Якобы именно столько стоит месячный абонемент на питание в столовой сельской школы.