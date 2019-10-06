После резонанса в СМИ одинокого врача-гинеколога Шадрину положили в больницу

Известный в прошлом врач-гинеколог Надежда Шадрина легла в одну из больниц Барнаула. Она долгое время находилась в жутких условиях, так как не могла ходить, но отказывалась от помощи медиков.

"Бабушка согласилась на госпитализацию. Специалисты социальной защиты сопроводили Надежду Петровну в городскую больницу № 12, – рассказал представитель правительства Алтайского края Иван Сидоров. – Ее уже осмотрели врачи, сделали кардиограмму и рентген. В медицинском учреждении Надежде Петровне будет обеспечен уход и соответствующее лечение".

Примечательно, что длительное время женщина была заведующей гинекологического отделения именно этого медицинского учреждения.

Ранее жительница Барнаула в сообществе "Свободный Барнаул" сообщила о том, что немощная женщина проживает в захламленной мусором квартире, в которой царит зловоние и антисанитария.

После этого к ней пришли добровольцы, убрали в доме, купили одежду, помыли и переодели. Но все понимали, что если постоянно за ней не ухаживать, то тяжелая для пенсионерки жизненная ситуация повторится.