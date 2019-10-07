Бывший главврач не смог сдержать "мат", рассказывая о закрытии роддома в Новоалтайске

Бывший главврач больницы в Новоалтайске, заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов прокомментировал "уничтожение" единственного роддома в городе. Интервью появилось на странице "Коммунистов Новоалтайска" в соцсети "Одноклассники".
Шихов заявил, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко неверно проинформировали о статусе медицинского учреждения, и закрытие роддома может привести к непредсказуемым последствиям. Врач рассказал, что роддом обслуживает не 75 тысяч человек, а 250 тысяч, поскольку является межрайонным.
"70 тысяч жителей Новоалтайска, 55 тысяч – Тальменского района, 50 тысяч – Первомайского и более 20 – Косихинского района. Кроме того, мы обслуживаем поселок Сибирский. Территория обслуживания больше многих европейских государств", – рассказал Шихов.
Врач предположил, что сокращение следует начать с самых слабых роддомов Барнаула, при этом специалистов из них нужно перевести в Новоалтайск. А Томенко, по его мнению, необходимо решить образовавшуюся проблему, потому что он несет ответственность за демографические показатели перед президентом.
Говоря об изменениях в здравоохранении, которые происходят в последние годы, Шихов не смог сдержать "мата".
"Я не употребляю в своей речи нецензурную лексику, но сейчас произнесу слово, которое считаю матерным – оптимизация. С ее приходом у нас закрылся взрослый филиал в седьмом микрорайоне. Кому мешала библиотека? Единственная в крае медицинская библиотека на 70 тысяч томов, собранных за 44 года. Единственный был в больнице музей истории медицины. Закрыты круглосуточные койки кожного и лор-отделений, закрыто отделение переливания крови и много чего еще", – рассказал Шихов.
Ране сообщалось, что в Новоалтайске закроют единственный роддом. В качестве причин обозначили малое количество рожениц и нехватку специалистов.
Комментарии
Тов. главврач, Томенко правильно информировали,он в курсе , только делать ничего не станет. А по ДАРу отчитаются... Как надо отчитаются. И по уровню рождаемости тож.
70 тысяч жителей Новоалтайска, 55 тысяч — Тальменского района, 50 тысяч — Первомайского и более 20 — Косихинского района.
Причем здесь ВСЕ жители то? Это ж роддом, а не районная больница)
узбеки наедут с таджиками и демографический рост у Томенко будет на высоте. Сейчас заодно посмотрим на чьей он стороне, и способен ли вообще сам принимать решения
Хоть один врач оказался врачом ! Сказал правду , неудобную , но правду . Только вряд ли его власть послушает . Не нужна им правда , им лизоблюдство дороже и милее , и деньги , которые теперь можно распилить по карманам , а не направить в роддом . А люди для них не люди , а только средство наживы .
Нудоумки вообще в устройстве государства ничего не понимают , они только по клаве стучать умеют , да места в Госдуме насиживать .Вы , видимо , одного поля ягоды .
Врач предположил, что сокращение нужно начать с самых слабых роддомов Барнаула, а специалистов из них нужно перевести в Новоалтайск
Ну да. Это называется - каждый кулик свое болото хвалит.
"Врач предположил, что сокращение нужно начать с самых слабых роддомов Барнаула, а специалистов из них нужно перевести в Новоалтайск."
На бумаге было? Министр видел? Или все предложения родились в момент отлучения с хлебной должности?
Районы: ехали в Новоалтайск, доедут и до Барнаула. В поле никто не рожает.
"медицинская библиотека на 70 тысяч томов, собранных за 44 года " да ладно, медик единственная профессия которая заставляет учится всю жизнь и нифига не по книгам Парацельса и рецептам Пирогова.
в Барнауле и так роддома переполнены, в коридорах лежат....
ладно не об этом..... а если экстренные роды? в Барнаул везти? по дороге роды принимать?
Нудоумки вообще в устройстве государства ничего не понимают
А что не так в моем посте? Он что, потенциальных рожениц посчитал или всех жителей- и детей, и мужиков и старушек в кучу?) Правду надо принимать спокойно, без оскорблений.
"А Томенко, по его мнению, необходимо решить образовавшуюся проблему, потому что он несет ответственность за демографические показатели перед президентом."
Да вы что все "больные" что ли! Ответственен перед президентом.
Пока ответственность будет перед президентом, а не перед людьми так и будем жить на периферии цивилизации.
Президенту, если вы еще не поняли. вообще начихать где и как мы будем рожать и лечится.
7.10.2019 16:02
гостю 15:50
Уважаемый, судя по вашему умению вести дискуссию, становится понятно, что Вы все понимаете в устройстве государства. Но хотелось бы уточнить, умный человек никогда не будет хамить незнакомому человеку и считать, что он все знает!