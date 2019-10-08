Бийские депутаты смягчили наказания за ошибки в декларациях

Депутаты гордумы Бийска приняли поправки в устав города и регламент представительного органа, смягчающие ответственность за неверные или неполные сведения в декларациях о доходах, сообщает "Коммерсант".
Изменения предусматривают несколько альтернативных исключению из депутатов мер наказания. В их числе предупреждение, запрет занимать руководящие должности в думе и работать депутатом на постоянной основе.
Внедрение изменений народные избранники связали с необходимостью привести местное законодательство в соответствии с федеральным и краевым – вступили в силу соответствующие поправки.
Рассматривать вопрос о принятии мер в отношении допустивших ошибки в налоговой декларации депутатов, скорее всего, будут уже в соответствии с новым законодательством.
Напомним, 22 августа на заседании Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции.
В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов из-за декларационного скандала четырех депутатов: двух от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).
Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва большинство депутатов фракции к работе не вернулось, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.
В апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций, оба от партии "Единая Россия". В похожей ситуации оказались и несколько депутатов Барнаула, которые, по мнению экспертов, также лишатся своих "корочек". В частности, еще в марте суд обязал БГД рассмотреть вопрос о лишении мандатов пяти депутатов.
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