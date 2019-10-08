Экспозицию "увлечений Калашникова" с тиром откроют в Алтайском крае

На малой родине конструктора Михаила Калашникова в вековой юбилей со дня его рождения ведется строительство интерактивного экспозиционного комплекса "Мир увлечений конструктора Калашникова", сообщает правительство Алтайского края.
Он расположится рядом с музеем алтайского изобретателя в Курьинском районе. О его будущих экспонатах известно не так много. Одним из них станет внедорожник Калашникова, который он завещал передать в родное село Курья. Кроме того, там откроют электронный тир.
Ранее стало известно, что к юбилею Михаила Калашникова ведутся съемки полнометражного художественного фильма о нем. Планируется, что картина выйдет в прокат 23 февраля 2020 года – ко Дню защитника Отечества.
Авторы фильма заявили, что внимательно относились к фактам биографии оружейника, воспоминания которого и легли в основу сценария. В работе над картиной участвовали не только знавшие его по работе люди, но и дочь конструктора Елена Калашникова.
Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. Он был 17-м ребенком в многодетной крестьянской семье, в которой родилось 19 детей, а выжило восемь.
Прибор учета моторесурсов танка был первым изобретением молодого танкиста Калашникова, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году. Самым знаменитым его детищем стал автомат АК-47, который появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах.
Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн – крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.
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Молодец Хуго!