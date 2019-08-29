Фильм об алтайском оружейнике Калашникове выйдет к 23 февраля. Скоро появится трейлер

Съемки полнометражного художественного фильма об оружейнике Михаиле Калашникове ведутся к его юбилею, сообщается на официальном сайте правительства Удмуртии.

"К столетию со дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова кинокомпания "РБ-Продакшн" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства культуры и концерна "Калашников" выпускает полнометражный фильм "Калашников", — говорится в сообщении.

Планируется, что фильм выйдет в прокат 23 февраля 2020 года — ко Дню защитника Отечества.

Утверждается, что авторы фильма внимательно относились к фактам биографии оружейника, воспоминания которого и легли в основу сценария. В работе над фильмом участвовали не только знавшие его по работе люди, но и дочь конструктора Елена Калашникова.

Первый трейлер картины будет показан в Ижевске в рамках Форума оружейников, который пройдет 18-19 сентября.

Ранее Amic.ru назвал интересные факты из жизни Михаила Калашникова. В его жизни были драматичные, непростые и славные эпизоды.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. Он был 17-м ребенком в многодетной крестьянской семье, в которой родилось 19 детей, а выжило восемь. Прибор учета моторесурсов танка был первым изобретением молодого танкиста Калашникова, рекомендованным к серийному производству еще в 1940 году. Самым знаменитым его детищем стал автомат АК-47, который появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн — крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.