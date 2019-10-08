Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву в день рождения президента

Повышение зарплат президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева является плановым, сообщает РИА "Новости".
"Да, плановая индексация", – ответил журналистам на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лицам, замещающим государственные должности страны. В соответствии с указом № 481, который был подписан 7 октября, с 1 октября этого года "в целях обеспечения социальных гарантий" на 4,3% увеличивается денежное вознаграждение президента и премьер-министра.
Другими указами были повышены зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы.
Также возросли доходы других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК. Кроме того, отдельными указами были повышены зарплаты председателя Следственного комитета и генерального прокурора.
Как пишет РБК, зарплата Путина после повышения должна составить 773 тыс. рублей, а Медведева – 618 тысяч. Это оклады, а размеры ежемесячных/ежеквартальных поощрений узнать не представляется возможным, поскольку такая информация не раскрывается.
Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечал 67-летие. Накануне дня рождения он вместе Сергеем Шойгу прогулялся по тайге в Республике Тува.
Комментарии
Ого-го себе! 773 тыс в месяц! А у нас 20 тыщ)
Ну если у них оклады такие, то на примере краевых чиновников, которые выписывают себе премии по 10-15 окладов, нормально, чо
8.10.2019 12:02
- гость -
Надо было хорошо учиться, слушаться маму и кушать манную кашу-стал бы президентом ну или премьером и получал бы не 20тыщ
Да чего ж тут об'яснять? Пескову не стоило утруждаться, все уже давным-давно понятно.
Это оклады, а размеры ежемесячных/ежеквартальных поощрений узнать не представляется возможным, поскольку такая информация не раскрывается.
Судя по декларации 2018 года-ничего им премий не дают.....у них же "белая" зп?
12:04
- гость -
Надо было хорошо учиться
Да, но гарант - троечник.
а виолончелях это сколько? lol
8.10.2019 12:04
- гость -
Со мной все так и было.Учился хорошо,маму слушал,манную кашу люблю до сих пор,особенно с комочками.Ни на президана,ни на премьера не претендую.Мне бы в Газпром,и чтоб Миллер был у меня на посылках.Где можно записаться в очередь?
Другими указами были повышены зарплаты министра обороны
Вот почему на отдыхе Шойгу за ручку водил и грибы подносил
Ну вот, Путину и Медведеву подняли, скоро до нас очередь дойдет.
8.10.2019 12:52
- гость -
Для начала, и это самое важное - нужно родиться в правильной семье
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь
8.10.2019 12:57
Леня
Грибы...
"в целях обеспечения социальных гарантий" Человека и всех, кто его охраняет от других людишек.
У нас же социальное государство МРОТ компот!
Президент должен получать зарплату хорошую. На нем ответственность большая.
А вот за что Орешкин свою зарплату получает, и другие министры экономисты НЕ ПОНЯТНО. Их зарплаты превышают миллион, а то и полтора....
"На нем ответственность большая."
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Да? И когда же она наступит?
За невыполненные обещания, за обман про повышение пенсионного возраста, за дружков миллиардеров и т.д.?
А вот за что Орешкин свою зарплату получает, и другие министры экономисты НЕ ПОНЯТНО.
В чём может быть засада, если мы сейчас просто возьмём и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдём достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать. Ведь человек должен получать от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее и, конечно, от результатов своей работы – это само собой разумеется(c)
Стесняюсь спросить, а куда они её тратят? Зачем им такая з.п., вопросов много к нашему государству!!! Ответов не получаем, всё больше начинается ненависть к этой не справедливости! У людей з.п. в регионах 25-30 тыс. руб., а они по какой то статистике пишут, что 50тыс. руб и выше, в жопу Вашу статистику. Люди сидят свои копейки считают, куда мы катимся? с каждым годом всё хуже и хуже живём!!!
Обязанности свои не исполняют, население держат в нищете и бесправии, страна со второго места в мире скатилась во второй десяток, рубль обвалили, но зарплаты сами себе неуклонно повышают, хотя и говорят, что эти деньги им не нужны - доктора Бехтерева на них не хватает?!