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Опубликовано романтичное видео прогулки Путина по тайге накануне дня рождения

, ИА "Амител"
Путин выкопал гриб, на шляпке которого лежала маленькая шишка, что вызвало умиление

Президент России Владимир Путин в день рождения отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео опубликовало РИА "Новости".

"Забрались за облака. Почти две тысячи метров. Енисей красиво смотрится отсюда", – говорит президент, находясь в разных локациях таежной природы. На фоне играет акустическая гитара.

На кадрах Путин пешком поднимается в горы, наблюдает за осенней природой и выкапывает гриб, на шляпке которого лежит маленькая шишка, что вызвало умиление у президента.

Шойгу топором выкопал куст брусники и передал его президенту. Путин пошутил, что министр посадит этот ягодный куст на даче, но тот ответил, что для растения нужен другой климат.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что день рождения глава государства отметит с родными и близкими. Прогулка по тайге, по его словам, прошла накануне.

Путин в Туве бывал уже неоднократно. В 2018 году он сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды. В августе 2017 года президент занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

7.10.2019 10:44
- гость -

...ковбой...

7.10.2019 10:55
- гость -


да простите меня конечно - но романтика это что то из отношений двух людей? а тут гриб с шишкой

7.10.2019 10:57
- гость -

Романтичное видео...
С Шойгу что ли?

7.10.2019 11:06
- гость -

7.10.2019 10:57 Для тех чукч-писателей, у которых нет интернета для того, чтобы узнать и прочитать, но есть интернет для того, чтобы написать комментарии.

Романтика - сочетание различных факторов, таких как идеи, чувства, эмоции, условия жизни, которые вкупе создают эмоционально-возвышенное мироощущение. Также романтика может восприниматься как образ жизни.

7.10.2019 11:17
- гость -

Вот он пример, что хоть у кого то хорошая прогулка, настроение, романтика. А мы тут все ноем ноем и ноем то нас депутаты не устраивают, то губернатор, то зарплаты....паршивцы одним словом.

7.10.2019 11:23
- гость -

Украл, выпил - в тюрьму! Романтика...(с)

7.10.2019 11:24
- гость -

Как-то спокойнее сразу стало.

7.10.2019 11:25
-гость-

это теперь это шишка вместо пенсий?

7.10.2019 11:27
- гость -


7.10.2019 11:06
- гость -
ну ты лизанул так славно

7.10.2019 11:33
- гость -

7.10.2019 11:27
- гость -
Месье знает толк в извращениях

7.10.2019 11:41
- гость -

мимими

7.10.2019 11:45
- гость -

Видать, сладко жрется и крепко спится на отжатые по пенсионной реформе бабки.

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