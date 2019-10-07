Опубликовано романтичное видео прогулки Путина по тайге накануне дня рождения

Президент России Владимир Путин в день рождения отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Видео опубликовало РИА "Новости".
"Забрались за облака. Почти две тысячи метров. Енисей красиво смотрится отсюда", – говорит президент, находясь в разных локациях таежной природы. На фоне играет акустическая гитара.
На кадрах Путин пешком поднимается в горы, наблюдает за осенней природой и выкапывает гриб, на шляпке которого лежит маленькая шишка, что вызвало умиление у президента.
Шойгу топором выкопал куст брусники и передал его президенту. Путин пошутил, что министр посадит этот ягодный куст на даче, но тот ответил, что для растения нужен другой климат.
7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что день рождения глава государства отметит с родными и близкими. Прогулка по тайге, по его словам, прошла накануне.
Путин в Туве бывал уже неоднократно. В 2018 году он сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды. В августе 2017 года президент занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах.
Комментарии
...ковбой...
да простите меня конечно - но романтика это что то из отношений двух людей? а тут гриб с шишкой
Романтичное видео...
С Шойгу что ли?
7.10.2019 10:57 Для тех чукч-писателей, у которых нет интернета для того, чтобы узнать и прочитать, но есть интернет для того, чтобы написать комментарии.
Романтика - сочетание различных факторов, таких как идеи, чувства, эмоции, условия жизни, которые вкупе создают эмоционально-возвышенное мироощущение. Также романтика может восприниматься как образ жизни.
Вот он пример, что хоть у кого то хорошая прогулка, настроение, романтика. А мы тут все ноем ноем и ноем то нас депутаты не устраивают, то губернатор, то зарплаты....паршивцы одним словом.
Украл, выпил - в тюрьму! Романтика...(с)
Как-то спокойнее сразу стало.
это теперь это шишка вместо пенсий?
7.10.2019 11:06
- гость -
ну ты лизанул так славно
7.10.2019 11:27
- гость -
Месье знает толк в извращениях
мимими
Видать, сладко жрется и крепко спится на отжатые по пенсионной реформе бабки.