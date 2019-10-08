Появилось видео со съемок передачи "Орел и решка" в Барнауле

Жительница Барнаула опубликовала в своем Instagram видеозапись со съемок передачи "Орел и решка" в Алтайском крае.
Судя по кадрам, ведущая передачи Мария Горбань покупала билет на автобус в кассе барнаульского автовокзала. Ранее фотографией из Барнаула поделилась сама ведущая.
Известно, что съемки проходят в Алтайском крае. В частности, в передачу попадут Барнаул и Алтайский район.
Из туристических объектов в передачу включат "Бирюзовую Катунь". Еще одним местом съемок стала пасека местного фермера.
Комментарии