Родителей курящих детей предложили штрафовать или сажать на несколько суток

Правительство России обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, пишут "Известия".
Издание ссылается на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось 23 сентября. В нем говорится о предложении дополнить новую редакцию Административного кодекса нормой "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними".
Протокол подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. Согласно документу, Роспотребнадзор должен направить обращение в Минюст. В ведомстве сообщили, что к ним оно пока не поступало.
Из документа следует, что родителям курящих детей может грозить предупреждение, штраф или арест на несколько суток.
Напомним, с 1 октября в России начали действовать новые правила пожарной безопасности, которые запрещают разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Нарушителям придется заплатить до пяти тысяч рублей.
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