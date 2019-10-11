Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, которые помогут в расследовании убийства девятилетней девочки, сообщает региональный Следственный комитет.
"С целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства, максимально оперативного закрепления и исследования доказательств", – перечислены цели командировки специалистов.
Напомним, девочка утром 9 октября ушла в школу и пропала. Сотни волонтеров искали ребенка, тело нашли 10 октября на территории гаражного кооператива. Подозреваемого задержали быстро, им оказался ранее судимый мужчина, который признался в убийстве.
В настоящее время по уголовному делу допрашивается Михаил Туватин 1984 года рождения. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Ранее толпа разгневанных жителей Саратова потребовала выдать им подозреваемого, чтобы совершить над ним самосуд. Стычки с полицейскими произошли поздно вечером 10 октября, когда Туватина привезли к гаражам для следственного эксперимента. Позже произошло стихийное собрание людей у здания отдела полиции по Кировскому району Саратова.
В СК подчеркнули, что ход расследования уголовного дела поставлен Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных на то, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона", – говорится на сайте ведомства.
Комментарии
А девочку, что пропала в Первомайском районе, так и не нашли?
Это конечно правильно, когда народ начинает выходить так сразу принимаются такие меры, под контролем у высокопоставленных лиц, вспомним "Зимнюю вишню" что сам президент приехал на разборки. А вот теперь такая ситуация , пойман Взяточник (их много Захаров, Улюкаев....), уровень взяток которых соизмерим с бюджетом края а то и превышает. Народ тут не встает вдыбы, так как понимает что свояк свояка не сдаст. И вот тут происходит интересное , это дело не под личным контролем Бастрыкина, а рассматривается обычными судьями с затягиванием процесса. И в большинстве случаев эти люди остаются даже не наказаны, вспомним Сердюкова. Получается следующее, где народ начинает движняк там начинают подгорать кресла, а где пассивен там шито крыто. Претензию к народу не выставить, тем что он сам по себе каждый. (дагестанцы и др не в счет). А вот к председателю СК было бы интересно почему такая избирательность существует в его работе.
Распиаренной в СМИ кампанией против Сердюкова просто прикрыли тайную и быструю модернизацию армии.
В России умеют действовать хитро.
Да знаем мы кто такой этот Бастрыкин
Дедушка который лупу по монитору водил.
14:37
Когда доживете до 66 лет, посмотрите, какое у вас будет зрение.
14:52
- гость -
14:37
Когда доживете до 66 лет, посмотрите, какое у вас будет зрение.
О чём ты, ведь всем известно, что можно бросить работать в 65. В самом расцвете сил.
14:52
- гость -
Когда доживете до 66 лет, посмотрите, какое у вас будет
А у меня будет домик в Чехии и ВНЖ?
11.10.2019 15:06
- гость -
У тебя и сейчас нет не только домика в Чехии, но и квартирки в РФ.
11.10.2019 14:52
- гость -
Это к тому что лупу можно не водить, если уметь пользоваться компьютером. Там можно приблизить(увеличить) все что угодно.Что говорит что этот господин в ПК не очень, да и вообще наверное не компетентный в этих годах человек, Или нет? можно до 80 лет работать?
11.10.2019 15:08
Есть две на Юрина и Эмильке.
11.10.2019 15:11
- гость -
Это к тому что лупу можно не водить, если уметь пользоваться компьютером.
Ну-ну, попробуйте быстро увеличить картинку, хотя бы в этой статье. Быстрее, чем лупой.
11.10.2019 15:15
- гость -
Надо к вам внимательней присмотреться, а то мне кажется что вы выдаете себя не за того кем являетесь на самом деле. Заодно и организациям смежным, например налоговой
11.10.2019 15:15
- гость -
Угу. А месный из под пальмы пишет попивая дорогущий вискарь.
Может уже Потихоньку начинать отстреливать этот биомусор.