Жители Саратова пытались отбить у полиции убийцу девочки, чтобы совершить самосуд

В Саратове несколько сотен человек собрались в гаражном кооперативе, где нашли тело девятилетней Елизаветы Киселевой, и требуют расправы над подозреваемым в убийстве, пишет ИА "Версия-Саратов".
Девочка утром 9 октября ушла в школу и не вернулась. Ребенка искали сотни волонтеров. Тело нашли в одном из гаражей. Подозреваемого задержали быстро, им оказался Михаил Туватин, который признался в убийстве девятилетней девочки. Ранее он уже был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера". Вечером 10 октября полиция привезла Туватина в гаражный кооператив для следственного эксперимента.
К гаражам начали стягиваться сотни жителей города. Разгневанные саратовцы потребовали выдать им убийцу ребенка. Толпа обступила полицейский автомобиль и начала раскачивать его. Силовики, вооруженные щитами и дубинками, вначале потребовали не провоцировать на ответные действия, после против людей был применен слезоточивый газ.
Издание отмечает, что некоторые горожане в это время пытались вскрывать опечатанные гаражи в поисках места преступления. Другая часть поехала к отделу полиции по Кировскому району. Люди требуют официальной информации: они предполагают, что преступник может не понести заслуженного наказания, а суд признает его невменяемым.
Полицейскому автомобилю удалось выехать с территории гаражного комплекса. Задержанного увезли в отдел полиции. Толпа людей переместилась туда. Life организовал прямую трансляцию от отделения МВД.
К собравшимся вышел начальник УМВД РФ по Саратову Андрей Чепурной. Однако ситуацию он не стал комментировать, а призывает всех к спокойствию.
Комментарии
Люди не верят силовикам и вообще государству.
Только Путину.
хотели бы-отбили бы. А силовики могли бы и промолчать.
11.10.2019 07:53
Ируся
Для чего силовикам молчать? Что бы эта гадина умерла легко и непринужденно? Или что бы посадить потом кого то из тех, кто убил гадину?
я имела в виду-дать людям линчевать убийцу,а не отгонять их газом.
Странное дело , силовики защищают не только власть от народа, но и убийц и насильников. Вот это да!