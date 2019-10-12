Обвиняемого в убийстве девочки в Саратове тайно вывезли в другой город

Предполагаемого убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова в изолятор города Энгельса, сообщает Life.
Отмечается, что мужчину было решено перевезли, чтобы жители не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Кроме того, полицейские поместили обвиняемого в отдельной камере, чтобы его не тронули другие заключенные.
Расстояние от Саратова до Энгельса составляет 11 километров по трассе. Это примерно 10 минут езды.
В субботу, 12 октября, обвиняемого привезли в Саратовский областной суд, где его арестовали на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге до школы. Ее искали более тысячи человек. Тело было найдено вечером 10 октября в районе гаражного комплекса. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения, который, как сообщается в СМИ, ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи.
Вечером 10 октября сотни разгневанных жителей Саратов пытались отбить у сотрудников полиции подозреваемого, чтобы совершить самосуд.
После Бастрыкин направил в Саратов группу криминалистов для тщательного расследования убийства девочки.
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