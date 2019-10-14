Подробности смертельного ДТП в Барнауле, в котором погиб дорожный рабочий

Рабочий дорожно-строительной организации погиб в понедельник утром, 14 октября, на объездной "Лесной тракт", сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.
ДТП произошло в 06:05 утра. "Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем МАЗ 5516Х5-472000, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1994 года рождения", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что происшествие случилось на участке проведения дорожных работ. Пострадавший от полученных травм скончался.
Ранее сообщалось, что на дороге образовалась внушительная пробка из-за инцидента.
Комментарии
судя по видео, оператор упал в обморок.
и тут Лесной тракт...
прям таки видео отпад
Ошибочные решения да ещё и к смертям приводят. Расширять дороги это как бороться с ожирением путём ослабления поясного ремня, глупое и бессмысленное занятие.