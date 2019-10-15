Киловатт раздора. Как энергокомпании делят бизнес и почему не могут договориться

Растущие цены на коммуналку в России – одна из главных проблем для большинства населения. Для потребителя строка электроэнергии в квитанции не самая дорогая (большую часть платежки "оккупировало" отопление). Но для бизнеса тарифы высоки. И они будут расти. По итогам 2019 года эксперты прогнозируют увеличение тарифов чуть ли не треть. А мы же прекрасно знаем, что все свои расходы бизнес закладывает в цену товаров и услуг. И вот опять все ложится на плечи потребителя. На увеличение платы за свет, говорят эксперты, влияет многое, в том числе и конкуренция на рынке. И часть этого рынка в Алтайском крае сейчас переживает непростые времена. Все в дело в консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО). Одни считают это крайней необходимостью. Другие – не слишком честным выдавливанием конкурентов с рынка. Дадим слово и тем, и другим.

Консолидация и другие чудеса

В Алтайском крае в 2019 году работает 10 территориальных сетевых организаций – тех, что оказывают услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям. Не путайте с генерирующими компаниями, которые производят энергию, и сбытовыми, которые ее перепродают от генерирующих до конечных потребителей. Какую роль играют ТСО? Именно они отвечают за хозяйство: электрические сети, подстанции и прочее. И проводят присоединение к сетям новых потребителей (например, новостроек, новых предприятий). Именно сетевая организация несет ответственность перед конечным потребителем за качество электрической энергии. Наличие неэффективных ТСО влияет и на размер тарифа, и на стабильность передачи энергии.

Федеральные власти уже не первый год пытаются привести в порядок рынок ТСО: сократить количество неэффективных, которые тратят на свою работу слишком много, а потому оказывают влияние на общий "котел".

Один из главных способов сегодня – консолидация. Возможность собрать неэффективные (подчеркнем, целью являются именно такие) компании дали только ПАО "Россети" (около 88% акций у государства).

Процесс передела рынка идет по всей стране. Дошел он и до Алтайского края. Вот только под угрозой оказываются и вполне эффективные и крупные ТСО.

Десять ТСО Алтайского края: "Россети Сибирь", "Алтайкрайэнерго", "Барнаульская сетевая компания", РЖД, "Энергия-Транзит", забайкальский филиал "Оборонэнерго", "Южно-Сибирская энергетическая компания", "Заринская сетевая компания", "Регион-Энерго" и МУМКП ЗАТО "Сибирский".

Один за всех

"Россети", их структурное подразделение – "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК) и филиал компании в Алтайском крае – "Алтайэнерго" (дальше по тексту будем называть их алтайским филиалом "Россети Сибирь" или МРСК), выступают за объединение всех "плохишей" под своих крылом.

Примеры объединения со стороны "Россетей" есть по всей России, только не всегда это та самая "консолидация". Например, в Воронеже ПАО "МРСК Центра" требуют взаимозачета долга в 25 млн рублей от "Воронежской горэлектросети". За долги перед "Россетями Юг" сначала обанкротили МУП "Волгоградские межрайонные электрические сети", а затем акционировали. Новому собственнику перешло имущество и сотрудники, но не долги. Есть еще несколько вполне состоятельных компаний, которые разными способами "доведены до ручки" и просто "отданы" более сильному игроку.

"Процесс консолидации электросетевых объектов в одних руках позволит навести порядок в отрасли, повысить, прежде всего, качество и надежность электроснабжения граждан. Потребители будут четко знать, кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит", – заявили amic.ru в алтайском филиале "Россетей".

А еще заверили, что вложат во вновь приобретенные сети средства, необходимые для модернизации и реконструкции объектов.

На вопрос, какие именно ТСО планируют консолидировать, в компании не ответили.

"Добровольная" консолидация

В 2018 году представители МРСК и власти региона публично анонсировали планы о переводе краевой сетевой компании "Алтайкрайэнерго" (пакетом акций владеет администрация региона, работает в городах и районах края, кроме Барнаула) в управление МРСК. Однако сейчас этот вопрос "на стопе".

"От планов "Россети Сибирь" не отказываются. Вопрос находится на рассмотрении в правительстве Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко. По его словам, необходимо изучить этот процесс со всех сторон, понять, какие плюсы получит население и в целом регион. Как только будет сформирована общая позиция, мы будем готовы приступить к конкретным действиям", – заявили amic.ru в "Россетях".

Однако еще в феврале 2019 года начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова заявила, что "Алтайкрайэнерго" работает стабильно, нет планов продавать его кому-то, передавать под контроль МРСК. Она добавила, что вопрос о консолидации вообще не стоит.

"Виновник торжества" – "Алтайкрайэнерго" – тоже не горит желанием поднимать белый флаг.

"Мероприятия по консолидации ТСО на базе МРСК Сибири не повысят качество обслуживания клиентов, надежность энергоснабжения потребителей края, оперативность устранения последствий аварийных ситуаций, а также не приведут к снижению тарифа на электроэнергию на территории субъекта (стоимость текущего содержания условной единицы электросетевого оборудования для "Алтайэнерго" на 25% выше аналогичного показателя остальных ТСО края)", – прокомментировали в краевой компании.

Позиция обоснована. Компания соответствует всем требованиям законодательства. Объекты электросетевого хозяйства в удовлетворительном состоянии, износ даже меньше, чем в у "Алтайэнерго", есть постоянные инвестиции в ремонт и обновление, добавили в компании.

Причем инвестпрограмму "Алтайкрайэнерго" утверждают в регионе, с учетом специфики, планов развития края. А таких компаний, как "Россети", – на федеральном уровне. При этом подходе интересы и особенности некоторых периферийных регионов могут учитываться не в полной мере.

Не стоит забывать еще о некоторых важных моментах. Во-первых, при продаже краевой компании власти теряют непосредственный контроль над электросетевым хозяйством. Головной офис МРСК – в Красноярске, "Россетей" – в Москве. Во-вторых, рушится крупная краевая компания. Это рабочие места и уверенность в завтрашнем дне, это профильные специалисты и молодые кадры, у которых должна быть причина оставаться работать в регионе, а не искать лучшей жизни за пределами края, в котором "все разваливается".

Подчеркнем, эксперты уверены, что передача компании не приведет к уменьшению тарифов. А тогда зачем это нужно: один раз получить деньги и навсегда потерять стратегически важный актив?

Все против одного

О том же говорят и в самой крупной компании в Барнауле (входит в тройку крупных по краю) – "Барнаульской сетевой компании" (местные акционеры). В БСК отмечают, что "Россети" – серьезная и крупная компания, в ней работают профессионалы, которые знают особенности региона. Но эта структура имеет вертикальную подчиненность и выполняет задачи федерального руководства, которые на местном уровне не всегда кажутся обоснованными. Идею консолидации можно рационально использовать в том числе и на территории Алтайского края. Но не для объединения всех подряд ТСО и не для устранения конкуренции.

"Консолидацию можно рассматривать тем сетевым компаниям, которым не удается достичь эффективных показателей в работе. В этих случаях она имеет экономическое обоснование. Серьезным компаниям, которые демонстрируют подтвержденные результаты работы, консолидация не нужна. С ее "помощью" просто будут устранены конкуренты и установлена монополия на сетевом рынке. Между тем, именно конкуренция через экономические механизмы обеспечивает качество работы сетевых организаций и сдерживает рост тарифов", – прокомментировали amic.ru в БСК.

В компании добавляют, что также консолидации заслуживают те компании, кто не способен или не хочет брать на свой баланс бесхозные, брошенные электрические сети или другие проблемные электрокоммуникации. Об этой проблеме мы подробно писали в материале "Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае". Но насколько такой вариант вписывается в концепцию инициаторов объединения сетевых организаций, многие задаются вопросом.

"Сейчас при обсуждении консолидации часто можно услышать откровенно популистские заявления, которые при детальном рассмотрении и анализе демонстрируют свою полную несостоятельность. Например, заявленная в рамках консолидации экономия за счет сокращения численности сотрудников в сетевой компании. Однако существуют жесткие нормативы по количеству персонала, требующегося для обслуживания электрических сетей, и их нарушение скажется на надежности и стабильности подачи электроэнергии, а значит и на качестве обслуживания потребителей", – добавили в руководстве БСК.

В компании "Энергия Транзит" тоже сомневаются в необходимости именно такой консолидации.

"По России есть уже немало примеров, когда "Россети" в целом и МРСК в частности забрали конкурентные предприятия. А есть хоть один пример, что в этих регионах произошло сокращение тарифа, очевидное повышение эффективности эксплуатации сетей? Это большой вопрос, на который компания как-то забывает отвечать", – такую позицию высказали amic.ru в "Энергии Транзит".

И добавляют, что естественная монополия как вид экономической деятельности – это регулирование цен и тарифов со стороны государства, которое не означает, что на рынке должна быть всего одна компания. Монополизация энергетического рынка лишает возможности сравнивать эффективность работы, ведь просто не с кем. И незачем бороться за снижение или хотя бы не увеличение тарифа. В компании считают неверным утверждение "Россетей" о том, что при монополии потребители получают снижение цены за счет масштабирования сетей. Это имеет смысл при объединении однотипных компаний, а не всех подряд.

В "Энергии Транзит" добавляют: консолидация не обязательно должна быть сверху, почему бы не провести объединение на базе "Алтайкрайэнерго" по краю, и БСК – по Барнаулу.

Двойная плата

Вопрос еще и в цене. По данным газеты "Коммерсантъ", компания "Россети" некоторое время назад предложила включить свои затраты на покупку неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций в тариф. Эксперты издания считают, что поглощать конкурентов за счет тарифа неправильно. Например, глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов уверен, что это станет "еще одним шагом в сторону от рынка и эффективности в отрасли".

Ранее были предложения взять эти средства в инвестиционной программе компании. Но затраты на инвестиции тоже заложены в тарифе. Иными словами, консолидировать хотят не за счет своих доходов, а за счет средств потребителей.

"Консолидация сетевого комплекса, приводящая к росту капитализации "Россетей", через инвестиционные программы, источником финансирования которых является тариф на услуги по передаче электрической энергии, приводит к нарушению законных прав и интересов иных субъектов электроэнергетики и потребителей", – уверены в "Алтайкрайэнерго".

И вот совсем свежее предложение – сохранять более высокие тарифы консолидированных компаний, чем затраты "Россетей", разницу оставлять себе, пишут РИА "Новости".

Да, уход неэффективных ТСО экономически целесообразен. Но ведь потребители уже заплатили за создание сетевых активов, теперь им придется платить еще раз за их консолидацию.

Против выступают даже в антимонопольной службе, где четко и неоднократно заявляли: инвестиционные проекты не должны включать покупку объектов электросетевого хозяйства, источником финансирования которых являются тарифы.

В следующих материалах расскажем, как "Россети" и МРСК приобретают чужие компании, оценим эффективность всех более-менее серьезных игроков алтайского рынка и расскажем, как особо упрямых доводят до уголовных дел и судов.