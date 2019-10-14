Причиной смерти девушки в ночном клубе Барнаула могло стать отравление ядом

Гибель 19-летней жительницы Барнаула, которая скончалась 12 октября на выходе из ночного клуба "Опера", обрастает новыми подробностями.
В интернет-сообществе Barmaul 22 рассказывают, что погибшая была студенткой Института культуры. Она пришла в развлекательное заведение и несколько раз выходила из зала "на перекур". По словам одной из ее подруг, девушка в этот вечер ничего не принимала.
"В клубе она всегда была рядом, ничего не ела и не пила, поэтому что-то подсыпать ей просто было не во что. Это случилось мгновенно, за секунду. Настя упала без сознания и больше в себя не пришла", — цитирует слова подруги погибшей "Комсомольская правда"
По информации издания, девушка принимала средство для похудения и лекарство для повышения гемоглобина.
Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul утверждает, что во время экспертизы в ее организме выявили сильнодействующее отравляющее вещество.
"Что же такое произошло, если позже судмедэксперты обнаружили в крови девушки частицы вещества, похожего на сильнодействующий яд?" – говорится в сообщении канала.
Ранее сообщалось, что СК по факту смерти девушки проводит доследственную проверку. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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