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Новости

Немощная барнаульская пенсионерка три месяца прожила в сарае

, ИА "Амител"
Старушке не хватало сил даже подняться с кровати
Фото: 'Катунь 24'

Фото: "Катунь 24"

Пожилая жительница Барнаула три месяца жила в сарае, который снимали для нее неизвестные люди, сообщает телеканал "Катунь 24".

У старушки не было сил даже подняться с кровати в импровизированном жилье, а сводить ее в туалет было некому. Из-за постоянного лежания и отсутствия должного ухода на ее теле образовались пролежни.

  

В результате и без того не подходящее для жилья помещение пришло в состояние антисанитарии. Бабушка утверждает, что мужчины возили ее по съемным домам на протяжении трех лет.

"В доме невозможная вонь, антисанитария, условия, не пригодные для жизни людей, – рассказывает корреспондент телеканала. – По территории гуляют собаки, а сам "дом" похож на лабиринт из мусора и отходов".

Сейчас уходом за пожилой жительницей краевой столицы занялись социальные службы.

Ранее в центре внимания оказалась другая одинокая пенсионерка. Жительница Барнаула сообщила о том, что немощная женщина проживает в захламленной мусором квартире, в которой царит зловоние и антисанитария.

После этого к пенсионерке пришли добровольцы, убрали в доме, купили одежду, помыли и переодели ее. Но все понимали, что если постоянно за ней не ухаживать, то тяжелая для женщины жизненная ситуация повторится. В результате старушку положили в больницу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.10.2019 07:51
- гость -

Отличный пример как сказочный заботится о пенсионерах

16.10.2019 08:16
Владислав

А кто её поселил в такие условия, нашли? Это бандиты, однозначно им сидеть нужно! У них таких бабушек не одна...

16.10.2019 08:24
- гость -

за каждой бабкой следить, не может.
А вот чем органы соз защиты заняты - это вопрос

16.10.2019 08:35
Минсоцзащита АК

15 октября в социальных сетях появилась информация о том, что в Барнауле, по адресу: ул. Ивлева, 2 находится обездвиженная пожилая женщина, а рядом с ней лица без определенного места жительства.
После того как поступил сигнал, городские социальные службы немедленно отреагировали и мобильные бригады выехали по указанному адресу. Также на место происшествия специалистами социальной защиты вызваны сотрудники отделения полиции и скорая помощь.
После неоднократных попыток полицейские и сотрудники соцслужбы смогли попасть в помещение, где и находилась пожилая женщина, 1937 года рождения. После осмотра медиков она была госпитализирована в городскую больницу № 4 в сопровождении сотрудников социальной службы. У женщины отсутствуют документы, подтверждающие личность, специалисты соцзащиты займутся их восстановлением и дальнейшим жизнеустройством пенсионерки.
Обращаем внимание, что с учетом активно работающей «горячей линии» в течение 2019 года в мобильные бригады г. Барнаула поступило более 950 сигналов от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обращались либо сами жители, либо их знакомые, соседи. По каждому сигналу службы незамедлительно реагировали. По результатам выезда решался вопрос о дальнейшем жизнеустройстве гражданина.
Вместе с тем, социальные работники говорят, что не всегда удается попасть в жилое помещение, где находится человек, который нуждается в помощи, без его желания. Бывают случаи, при которых сотрудникам полиции приходится вскрывать жилое помещение. Но, отметим, что в большинстве ситуаций все-таки удается убедить людей в том, что им нужна помощь. И она своевременно оказывается.
Очень надеемся, что благодаря неравнодушию наших граждан удастся выявить всех нуждающихся в помощи – медицинской, социальной.
Ещё раз обращаемся, что если рядом с вами пожилой человек нуждается в помощи, просим сообщить в любые социальные и медицинские службы или по телефону 27-36-22 в будни. Эту информацию также можно сообщить по номеру 112, круглосуточно!

16.10.2019 08:55
- гость -

Да понятно конечно. Может родственников нет вообще, может есть но не надо. Каждому по сиделке не дашь.

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