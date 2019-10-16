Автодилеров обяжут ставить на учет новые автомобили

1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон, согласно которому автодилеры будут самостоятельно ставить на учет автомобили, сообщает РИА Новости.
"В Федеральном законе, который вступает в силу с 1 января 2020 года, норма про 10 дней (постановки нового автомобиля на учет), ее просто не будет, потому что машина уже из автосалона будет выезжать с номерами", — констатировал начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
По его словам, для этого создадут специальный реестр автосалонов, которые будут наделены правом регистрации транспортных средств.
Кроме того, ведется работа над созданием реестра организаций, которые смогут заниматься изготовлением госномеров.
Белан уточнил, что подготовка нормативной базы для успешного функционирования нового закона находится на завершающей стадии.
Напомним, с 1 января 2020 года смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. А специализированные организации будут нести ответственность за нарушение правил госрегистрации: умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.
Комментарии
Давно пора. Вот АНТ с РЭО ГИБДД в одном здании, могли бы давно такую услугу сделать, ан заморачиваться не хотят.