Прожившую три месяца в сарае пенсионерку положили в барнаульскую больницу

Пожилую жительницу Барнаула Евдокию Корнилову, которая три месяца прожила в сарае, положили в больницу, сообщили Amic.ru в пресс-службе Минсоцзащиты Алтайского края.
82-летней пенсионерке предоставили средства гигиены, одежду, обувь и постельные принадлежности. Соцработники будут посещать ее в больнице.
Во время общения с женщиной выяснилось, что документы ею утеряны. Ведется работа по их восстановлению.
Куда обращаться, если одинокий человек нуждается в помощи?
"Если рядом с вами пожилой человек нуждается в помощи, просим сообщить в любые социальные и медицинские службы или по телефону 27-36-22 в будни. Эту информацию также можно сообщить по номеру 112, круглосуточно!", — напомнили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.
В 2019 году в мобильные бригады Барнаула поступило свыше 950 сигналов о гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По каждому сигналу службы незамедлительно реагировали. По результатам выезда решался вопрос о дальнейшем жизнеустройстве гражданина.
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