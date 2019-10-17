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В Барнауле ребенок выпил жидкость для розжига, среагировав на красивую бутылку

, ИА "Амител"
Каждый год примерно 15 детей в Барнауле получают отравление, путая с лимонадом опасные жидкости
Девочке промыли желудок и доставили в реанимацию / Фото: Alev.biz

Девочке промыли желудок и доставили в реанимацию / Фото: Alev.biz

В Барнауле двухлетняя девочка была доставлена с острым отравлением в отделение реанимации и интенсивной терапии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, пишет алтайская "Комсомольская правда".

Реаниматолог Олег Першин пояснил изданию, что ребенок выпил жидкость для розжига. Мама девочки рассказала, что в доме всегда были спрятаны все опасные предметы.

"Не пойму, как я не уследила и не успела среагировать. Все произошло с такой быстротой", – рассказала женщина, пояснив, что все случилось в тот момент, когда она отвлеклась. Девочка среагировала на красивую бутылку и отхлебнула из нее.

Врачи промыли желудок девочке и доставили в отделение реанимации. "При поступлении ребенок сильно кашлял, были проведены все обследования и назначено оперативное лечение, теперь состояние удовлетворительное, девочка уже выписана из отделения", – рассказал Першин.

Врач отметил, что в год происходит до 15 подобных случаев: "Дети думают, что это вкусный лимонад, тянутся к красивой бутылочке. Бывают очень серьезные последствия, когда в организме ребенка идет разрушение эритроцитов. Лично у меня возникает большой вопрос к производителям".

В пример врач привел Финляндию, где бутылки с опасными жидкостями может открыть только взрослый человек, а в России о безопасности совсем не думают. По его мнению, на федеральном уровне необходимо поменять условия производства упаковок для опасных товаров.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор намеревается выяснить, насколько оформление бутылок со средством для прочистки труб "Крот" соответствует нормативам ГОСТа. Об этом заявлялось в связи с жалобами семьи Бари Алибасова, который якобы случайно выпил содержимое.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.10.2019 12:28
гость

на кой покупаете красивые бутылки, покупайте страшные бутылки и храните в недоступных местах

17.10.2019 12:28
- гость -

В пример врач привел Финляндию, где бутылки с опасными жидкостями может открыть только взрослый человек, а в России о безопасности совсем не думают.

А кому в России думать? У нас в думе думают как бы испортить жизнь народу и дать олигархам заработать, остальное их не интересует.

17.10.2019 12:37
- гость -

В советское время на бутылках с растворителями и другой химией был отлит поясок вокруг бутылки (раньше все бутылки были стеклянные). Уксусная кислота продавалась в трехгранных бутылочках - тоже не перепутаешь.

17.10.2019 12:41
гость

да скорей всего была не яркая упаковка, а прозрачная бутылка из ленты с носиком как у питьевой воды, самая дешевая
родители убирайте химию подальше!!!!!

17.10.2019 12:49
- гость -


17.10.2019 12:41
гость
Меня тоже настораживала такая тара, мангал разжигаем и сразу прячу бутылочку, вдруг ребятня перепутает с водой... Даже когда бутылка пустая, прорезаю дыру в ней и только потом выбрасываю, что бы кто-нибудь не налил в нее воды для питья.

17.10.2019 12:50
- гость -

Для чего вообще эта жидкость? Люди совсем отупели и не умеют костры разжигать. Льют всякую гадость в костер. Сомневаюсь что после это безопасно готовить. Посуду же растворителем не моют.

17.10.2019 13:05
Павсекакий

12:50, людям некогда ждать пока разгорится огонь, пока нагорят угли, всё побыстрому (на отдых же приехали!) потом жаркное мясо этой жижей воняет, но водяру закусить пойдёт.
Фу!

17.10.2019 13:24
Алексей

Один раз потратьтесь на газовую горелку и газ, намного безопасней и более функциональный товар.

17.10.2019 13:30
- гость -

Бари Алибасов v.2

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