Роспотребнадзор готовит запрет пластиковых пакетов

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета, сообщает газета "Известия".
Правда, сроки его внедрения и реализации представители ведомства пока не называют. Не установлена и дата, когда будет наложен полный запрет на пластиковые пакеты.
Представитель Минприроды заявил, что ведомство поддерживает инициативу, так как она направлена на решение экологической проблемы. А также уточнил, что существует альтернатива запрету пластика.
"Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых на переработку", – пояснили в пресс-службе Минприроды.
Ранее ВЦИОМ провел опрос россиян об использовании пластиковых пакетов. 25% опрошенных признались, что пользуются пакетами повторно. Из них 29% делают это ради экономии, 27% – в целях заботы об экологии.
41% респондентов иногда приобретают пакеты в магазинах, а иногда – приносят с собой. 32% участников опроса практически всегда пользуются новыми пакетами.
В целом возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривают 85% россиян. При этом только 70% считают, что такой метод улучшит экологическую ситуацию в мире.
Комментарии
спасибо блин, Грета Тунберг,
мы теперь будем платить еще и за экопакеты
сначала наладьте производство недорогих полностью био разлагаемых сумок потом и запрещайте
с чего это Грета виновата? а, ну да, в России нужно же обязательно все спихнуть на другого
Авоську берите как раньше и в путь)
че эт они одноразовые то? МИНИМУМ двухразовое использование у них - купил да под мусор.