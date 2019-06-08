ВЦИОМ провел опрос россиян об использовании пластиковых пакетов, сообщает ТАСС.
25% опрошенных признались, что пользуются пакетами повторно. Из них 29% делают это ради экономии, 27% — в целях заботы о экологии.
41% респондентов иногда приобретают пакеты в магазинах, а иногда – приносят с собой.
32% участников опроса практически всегда пользуются новыми пакетами.
В целом, возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривают 85% россиян. При этом только 70% считает, что такой метод улучшит экологическую ситуацию в мире.
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