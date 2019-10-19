Три человека погибли в жутком ДТП под Новосибирском

Фото: МВД
Иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком на трассе Новосибирск – Омск.
Водитель легкового автомобиля Nissan пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с грузовиком. Погибли три человека: водитель иномарки и два пассажира. Опознать удалось только водителя.
"В пути следования на 1316-м км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего с грузовиком совершил столкновение следовавший в попутном направлении автомобиль Geely Emgrand. В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры Nissan. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали", – сообщили в ГУВД.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
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