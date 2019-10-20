В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше, если совсем нет работы

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
В Пенсионном фонде России пояснили, что такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода.
"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", — отметили в ПФР.
На эти цели Пенсионный фонд в своем бюджете на следующий год заложил 4,4 млрд рублей. Именно из этой суммы и будут назначаться пенсии в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году предусмотрено уже 5,6 млрд рублей, в 2022 — 6,4 миллиарда.
Напомним, в этом и следующем году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет (женщины) и 60,5 лет (мужчины). С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет и 61,5 года, соответственно. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких получателей в России было 23,5 тысячи человек.
Кроме того, есть категории, для которых возраст выхода остался прежним. Например, для работающих на тяжелых и вредных производствах.
Ранее Роструд провел социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что 56,3% россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании пенсионной системы России, увеличив таким образом на пять лет возраст выхода на пенсию. Изначально предполагалось повысить возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет — до 63 лет, но позже Путин предложил "скинуть" им три года, и это было учтено.
Комментарии
А справку из Центра занятости через суд требовать? Скажут: переучивайтесь. Переучат и снимут с учета, а там хоть потоп. А кому ты нужна переученная в 55 лет?
Свежо предание, да верится с трудом!
Набрать баллы в стране, где в эпоху "величайшего вождя всех стран и народов" "за ненадобностью" тотально разрушены все заводы, будет всё труднее, вернее сказать, практически невозможно!
Просто-напросто население, покорно коленораскоряченное на своих завалинках, ничего не читающее и не владеющее элементарной математикой, ещё знать не знает, что с обычными для глуши зарплатами "долг" в баллах перед ПФР будет только расти.
А значит пенсии не будет вообще!
Сами бы сходили в этот центр занятости, где сразу предлагают работу дворника, санитарки и т.д. Только бы бла бла бла
Сделав такие поблажки,этож какая нагрузка ляжет на Наш Бюджет!
20.10.2019 13:56 гость
Я там не просто была, я там стою на учете. Да, вакансии предлагают, но работодатели не берут на работу. И почему я с высшим образованием в 55 лет должна работать дворником или санитаркой ? Здоровье знаете-ли не то. А Вы сами согласились бы работать санитаркой?
14:22
- гость -
Спрашивай у того, за кого голосовала, а вообще едь в Крым, там тепло и еда на деревьях растёт.
Опять высокая коррупционная составляющая. Справки будут получать только "свои люди" или за деньги