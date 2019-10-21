Средняя зарплата в Алтайском крае за год увеличилась на 8,7%

Среднестатистическая зарплата в августе текущего года составила 27077 рублей, что на 3,2% ниже, чем в июле, следует из сведений Алтайкрайстата о численности и оплате труда работников в Алтайском крае за 8 месяцев 2019-го.
С января по август местные труженики заработали на 8,7% больше, чем за аналогичное время 2018-го.
Наибольшее снижение показателя в августе зафиксировано у работников производства компьютеров, электронных и оптических изделий (-18,3%), производства напитков (-18,1%), производства электрооборудования (-15,2%), научно-технических сотрудников (-13,5%) и риелторов (-12,5%).
Наиболее высокие зарплаты по итогам восьми месяцев зафиксированы у железнодорожников в сфере грузоперевозок (51 500 рублей), финансистов и страховщиков (46 133 рубля) и сотрудников компаний по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (44 849 рублей).
Самая низкая оплата труда у почтальонов и курьеров (17 195 рублей), автоперевозчиков (17 451 рубль) и работников гостиниц, отелей, кафе и ресторанов (17 616 рублей).
Напомним, заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, а на Алтае прибавка оказалась настолько заметной, что край занял одно из верхних мест в рейтинге по росту доходов на человека.
По данным исследования, среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае на 8,8% и составила 23 125 рублей. Республика Алтай оказалась на 31-м месте – рост на 7,2% при зарплате в 28 037 рублей.
В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.
Комментарии
Средняя зарплата увеличилась на 0%. Бюджетников для учета брать не нужно.
Средняя зарплата в Алтайском крае за год увеличилась на минус 8,7%
Для понимания цифр уместна гипербола:
Алтайском крае зарплата выросла с 1 до 2 рублей (рост на 100%).
В Москве со 100'000 до 105'000 (рост на жалкие 5%).
Алтай, по мнению статистиков, выбился в лидеры!
Манипуляция цифрами низкого старта прячет за победными речами абсолютные провальные показатели.
Дожили, статьи даже модераторы перестали читать ЕГЭ во всей красе.
21.10.2019 16:51
Илья
У вас там запятая сбежала, сэр. И статьи читают корректоры, а не модераторы. ЕГЭ-то на сколько сдали?