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Роскосмос: падающие в Горном Алтае обломки ракет не опасны для людей и экологии

, ИА "Амител"
Эксперты, изучив грибы, ягоды, орехи и овощи, пришли к выводу, что обломки ракет безопасны
Обломки ракет не вывозят, и они лежат в лесах / Фото: Profile.ru

Обломки ракет не вывозят, и они лежат в лесах / Фото: Profile.ru

Падающие в Республике Алтай обломки ракет не превышают установленных норм по влиянию на экологию региона и здоровье населения, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Все работы, связанные с пусками ракет-носителей типа "Протон", контролируются представителями Роспотребнадзора в Республике Алтай. Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, орехов и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено", – говорится в сообщении.

В госкорпорации также отметили, что ежегодно проводятся медицинские, научно-исследовательские работы по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения, проживающего вблизи падения частей ракет.

"За время реализации рассматриваемых программ медиками обследованы более 2000 человек. При этом фактов явного влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения также не выявлено, а периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ не соответствуют действительности", – подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее в правительстве Республики Алтай сообщили, что из региона не вывезены несколько частей ракет, которые упали во время запусков на Байконуре. Некоторые местные жители считают, что "космический мусор" отравляет экологию и называют его одним из факторов увеличения количества онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения республики Андрей Макин отметил, что в динамике исследований за последние пять лет прослеживается рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями. Но не стал это связывать с неубранными частями ракет.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подчеркнул, что нужно предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.10.2019 15:26
- гость -

В Змеиногорском районе в 90 годы упала вот такая фигня блестящая, рядом с деревней. Дети полазили и все слегли в течении короткого времени от лучевой болезни, радиации. Не стоит ее тащить в чер мет, и вообще лучше ее обходить стороной. А тот кому она не опасна пусть сам ее транспортирует

23.10.2019 15:34
- гость -

Как на деревню упадет, по-другому запоете.

23.10.2019 15:35
- гость -

А вы что думали, что Роскосмос признается, что травит людей? Разумеется нет! Достаточно того, что власти запретили проводить анализ мочи у местного населения на предмет продуктов распада гептила, после того как их начали находить.

23.10.2019 15:38
- гость -

Упали бы на путинскую дачку тама - живо бы убрали!

23.10.2019 15:44
- гость -

23.10.2019 15:26
- гость -

В 90-е годы ядерное топливо использовали на Протонах?

23.10.2019 16:02
- гость -


- гость -

"В Змеиногорском районе в 90 годы упала вот такая фигня блестящая, рядом с деревней. Дети полазили и все слегли в течении короткого времени от лучевой болезни, радиации."
-Сказочник. Откуда там взяться радиации и лучевой болезни?

23.10.2019 16:02
- гость -

15:44, это больше народная легенда про радиацию. А вот случаи кода жители Змеиногорского или Третьяковского (точно не помню) обнаруживали у себя на огородах маслянистую жидкость и всей деревней заболевали действительно были и даже не один.

23.10.2019 16:07
- гость -


23.10.2019 15:35
- гость -
Что же никто не получил премию от Бердникова 600 тыс.? Уже около 10 лет прошло как объявил. Как только кто-то принесет бурундука или другого зверька облезшего от НДМГ. Хоть бы школьный курс про гептил прочитали! При какой температуре и во что разлагается гептил?

23.10.2019 16:13
- гость -

кто-то принесет бурундука или другого зверька облезшего от НДМГ
----------------------

Вы моё сообщения читали? Есть что по нему сказать?

23.10.2019 16:21
- гость -

23.10.2019 16:02
- гость -

Там при СССР активно разрабатывали рудники. Могло быть что угодно.

23.10.2019 16:32
- гость -

Ой не пойму о чем вы спорите? О там что любое топливо на голову россиян это яд или божья роса???

23.10.2019 16:35
ленин папа

в начале 90-х ходили в походы по Чарышскому району (г.Королевский Белок). Там такого добра валялось видимо невидимо. И местные даже не подходили к ним, не то что в цвет.мет тащить, потому что кто поначалу себе брал - всякие сарайки там крыть, коровники, и сам быстро с семьей помер и скотина тоже, ещё первее. Так что сказки Роскосмоса, это как попросить оценить вред для окружающей среды производителей автомобилей.

23.10.2019 16:44
- гость -

23.10.2019 16:02
- гость - А вы в сказки не верьте, тащите себе артефакты домой и все. Почувствуй себя сталкером. И правда откуда там радиация?! А деревенские нагонят сейчас тут жути, малообразованные они, сказки тут складывают. Коровки у них мрут, пережрали опять свой спирт. Ну а вы то человек с головой, городской, образованный это же и так понятно, не лох поди деревенский

23.10.2019 16:49
- гость -

23.10.2019 16:35
ленин папа

Видимо немного удовольствия тащить тяжелые куски цветмета с гор в пункт сдачи. А они хотя бы были тогда в горных селах?

23.10.2019 16:56
- гость -

23.10.2019 16:49
- гость - Там тащат все домой, в хозяйстве пригодится. Или вы думаете там Леруа Мерлен торгует строительными материалами?

23.10.2019 17:01
- гость -

23.10.2019 16:56
- гость -

На кой он в хозяйстве? Оплавленный погнутый кусок металла размером примерно метр на метр или меньше? Я ещё понимаю, если бы там оцинковка или ондулин падали для кровли или заборов. ))

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