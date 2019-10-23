Роскосмос: падающие в Горном Алтае обломки ракет не опасны для людей и экологии

Падающие в Республике Алтай обломки ракет не превышают установленных норм по влиянию на экологию региона и здоровье населения, сообщается на сайте Роскосмоса.
"Все работы, связанные с пусками ракет-носителей типа "Протон", контролируются представителями Роспотребнадзора в Республике Алтай. Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, орехов и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено", – говорится в сообщении.
В госкорпорации также отметили, что ежегодно проводятся медицинские, научно-исследовательские работы по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения, проживающего вблизи падения частей ракет.
"За время реализации рассматриваемых программ медиками обследованы более 2000 человек. При этом фактов явного влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения также не выявлено, а периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ не соответствуют действительности", – подчеркнули в Роскосмосе.
Ранее в правительстве Республики Алтай сообщили, что из региона не вывезены несколько частей ракет, которые упали во время запусков на Байконуре. Некоторые местные жители считают, что "космический мусор" отравляет экологию и называют его одним из факторов увеличения количества онкологических заболеваний.
Министр здравоохранения республики Андрей Макин отметил, что в динамике исследований за последние пять лет прослеживается рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями. Но не стал это связывать с неубранными частями ракет.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подчеркнул, что нужно предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение.
Комментарии
В Змеиногорском районе в 90 годы упала вот такая фигня блестящая, рядом с деревней. Дети полазили и все слегли в течении короткого времени от лучевой болезни, радиации. Не стоит ее тащить в чер мет, и вообще лучше ее обходить стороной. А тот кому она не опасна пусть сам ее транспортирует
Как на деревню упадет, по-другому запоете.
А вы что думали, что Роскосмос признается, что травит людей? Разумеется нет! Достаточно того, что власти запретили проводить анализ мочи у местного населения на предмет продуктов распада гептила, после того как их начали находить.
Упали бы на путинскую дачку тама - живо бы убрали!
23.10.2019 15:26
- гость -
В 90-е годы ядерное топливо использовали на Протонах?
- гость -
"В Змеиногорском районе в 90 годы упала вот такая фигня блестящая, рядом с деревней. Дети полазили и все слегли в течении короткого времени от лучевой болезни, радиации."
-Сказочник. Откуда там взяться радиации и лучевой болезни?
15:44, это больше народная легенда про радиацию. А вот случаи кода жители Змеиногорского или Третьяковского (точно не помню) обнаруживали у себя на огородах маслянистую жидкость и всей деревней заболевали действительно были и даже не один.
23.10.2019 15:35
- гость -
Что же никто не получил премию от Бердникова 600 тыс.? Уже около 10 лет прошло как объявил. Как только кто-то принесет бурундука или другого зверька облезшего от НДМГ. Хоть бы школьный курс про гептил прочитали! При какой температуре и во что разлагается гептил?
кто-то принесет бурундука или другого зверька облезшего от НДМГ
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Вы моё сообщения читали? Есть что по нему сказать?
23.10.2019 16:02
- гость -
Там при СССР активно разрабатывали рудники. Могло быть что угодно.
Ой не пойму о чем вы спорите? О там что любое топливо на голову россиян это яд или божья роса???
в начале 90-х ходили в походы по Чарышскому району (г.Королевский Белок). Там такого добра валялось видимо невидимо. И местные даже не подходили к ним, не то что в цвет.мет тащить, потому что кто поначалу себе брал - всякие сарайки там крыть, коровники, и сам быстро с семьей помер и скотина тоже, ещё первее. Так что сказки Роскосмоса, это как попросить оценить вред для окружающей среды производителей автомобилей.
23.10.2019 16:02
- гость - А вы в сказки не верьте, тащите себе артефакты домой и все. Почувствуй себя сталкером. И правда откуда там радиация?! А деревенские нагонят сейчас тут жути, малообразованные они, сказки тут складывают. Коровки у них мрут, пережрали опять свой спирт. Ну а вы то человек с головой, городской, образованный это же и так понятно, не лох поди деревенский
23.10.2019 16:35
ленин папа
Видимо немного удовольствия тащить тяжелые куски цветмета с гор в пункт сдачи. А они хотя бы были тогда в горных селах?
23.10.2019 16:49
- гость - Там тащат все домой, в хозяйстве пригодится. Или вы думаете там Леруа Мерлен торгует строительными материалами?
23.10.2019 16:56
- гость -
На кой он в хозяйстве? Оплавленный погнутый кусок металла размером примерно метр на метр или меньше? Я ещё понимаю, если бы там оцинковка или ондулин падали для кровли или заборов. ))