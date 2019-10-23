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Виктор Томенко пообещал вернуть деньги дольщикам замороженного в Барнауле дома

, ИА "Амител"
Губернатор рассказал, что в Алтайском крае есть пять проблемных объектов

Губернатор Томенко побеседовал с полдпредом Меняйло / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на видеоконференции с полпредом президента России в СФО Сергеем Меняйло обсудил проблемы долевого строительства, сообщается на официальном сайте края.

Меняйло отметил, что вопрос защиты нарушенных прав дольщиков в последние годы остается одним из самых актуальных в сфере жилищного строительства.

"Президентом поставлена задача: обеспечить решение проблем всех граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, не допустить появления новых проблемных объектов. В регионах проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан", – сказал полпред.

Однако, по его словам, всех мер недостаточно. В 2019 году, по данным Меняйло, в регионах Сибири восстановлены в правах только 700 человек, из числа проблемных исключено семь домов. При этом с начала года количество проблемных объектов в Сибири стало на 34 больше.

Томенко отметил, что в Алтайском крае есть пять проблемных объектов, где нарушены права участников долевого строительства.

"По четырем из них проведены мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства, они получили полное или частичное денежное возмещение. Один из проблемных домов находится в Барнауле на улице Интернациональной, 130. Достраивать его, к сожалению, не будут. Но люди в полном объеме получат возмещение. Срок – второй квартал 2020 года", – заверил губернатор.

Напомним, проблему с указанным домом пытались решить еще в 2017 году. Тогда чиновники в Барнауле создали даже специальную группу по защите прав дольщиков.

Самый проблемный строящийся дом находится в Новоалтайске на улице Южсиба, 52а. Из 259 квартир по 110 заключены договоры долевого участия. Дом входит в число проблемных с сентября 2016 года. Бывший руководитель строительной компании осужден за мошеннические действия со средствами дольщиков. Граждане создали жилищно-строительный кооператив. Прорабатывается механизм завершения строительства этого объекта. Планируемый срок завершения строительства многоквартирного жилого дома — третий квартал 2022 года, отметил Виктор Томенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.10.2019 16:34
- гость -

пообещал вернуть деньги дольщикам замороженного в Барнауле дома
-----------------------

Ну если он из своих денег вернёт, то это здорово, спасибо ему большое. Ну а если он собирается взять наши деньги из бюджета, то [ЦЕНЗУРА]

23.10.2019 16:58
гость


23.10.2019 16:34
- гость -

ага из "своих..."

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