Госдума одобрила законопроект о качественном питании в школе

Документ о критериях качества школьного питания приняли в Госдуме, сообщают "Известия".
Закон предлагает введение нового термина "здоровое питание" и закрепить его основные принципы, а также конкретизировать особенности питания для школьников старших и младших классов.
Сырье изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ в производстве еды для детей использовать запретят.
По словам спикеров Госдумы, которые стали инициаторами законопроекта, речь идет именно о горячем питании для школьников младшего и старшего звеньев.
Комментарии
Сырье изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ в производстве еды для детей использовать запретят.
---------------------
Такого сырья в России не найти. Будут просто справками липовыми торговать, а кормить тем же г.