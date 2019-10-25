Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА "Новости".
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", — говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, с 1 января 2020 года предлагается установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019 года. Таким образом, по сравнению с нынешним уровнем (11 тысяч 280 рублей) минималка вырастет на 850 рублей — на 7,5%.
Причем повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.
Расходы составят 20,9 млрд рублей, из которых на работников федеральных госучреждений придется 5,8 млрд, а на сотрудников региональных и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда. При этом треть расходов возвратится в бюджет в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что устанавливать МРОТ на уровне прожиточного минимума — это принятая в стране ежегодная практика.
МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Показатель влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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