Песков объяснил, почему Россия списала $20 млрд долгов странам Африки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какой смысл имело списание долгов африканским странам в размере 20 млрд долларов, сообщает Lenta.ru.
По его словам, это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.
"Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки", – констатировал Песков.
Он уточнил, что списание столь внушительной суммы осуществилось давно, а не за "последние несколько дней".
Ранее российский лидер Владимир Путин в своей речи на международном экономическом форуме "Россия – Африка" напомнил, что страна простила задолженность государствам Африки в размере 20 млрд долларов.
Комментарии
Уроды, спешите мою ипотеку....
открывает путь российским компаниям на африканский рынок
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И что же вы ребята собрались поставлять в Африку? Природные ресурсы у них есть, а оружие они будут покупать только если им деньги в долг занять, которые они разумеется не вернут.
Не сказал только, что основная часть закрытых долгов висела еще с СССР.
14:29
- гость -
А высосать их ископаемые в счёт долга, как Китай - мозгов не хватает?
Там схема глубже, попилить и дальше хоть в оффшор, хоть на куда бабосы....
14:41
Кстати - да! Ща запулят туда ярды Мганге с Мбонгой, а те их на нужные счета в Швейцарии отправят. Воистину, правление Крохотусика войдёт во все учебники криминологии.
Можно было территорией взять или арендой территории пока не рассчитаются.
14:48
- гость -
Можно, но только тогда, как ты завладеешь деньгами российских пенсионеров?)
ну и рожа
а что кому не понятно?
30 млрд долларов спсали/простили Кубе,
2,5 млрд долларов Монголии,
8,6 млрд долларов Ираку где нефть под ногам буквально... и т.д.
Так что не забудьте скинуться СМСкой на дрова очередной старушке или на операцию ребенку.
На них, т.е. на свой народ - ДЕНЕГ НЕТ.
Держитесь там... терпилы многострадальные
15:05
- гость -
Держитесь там... терпилы многострадальные
Мы не терпилы, мы - бичёвня!
Для многострадальных:
"Газпром нефть" увеличила добычу нефти в Ираке (месторождение Бадра) и иракском Курдистане в 2018 году на 23,8% по сравнению с показателем 2017 года — до 1,61 млн тонн, говорится в материалах компании.
Газпром не смог погасить задолженность в размере 500 млн. швейцарских франков, т.к. нет денег...
15:21
Очередные новости с незалежной?
Продали ли бы долг коллекторам! Хотя обезьянок немного жалко...
зарабатывать в Африке будут П-ие. дружки (усы писькова не могут врать)
25.10.2019 14:27
Медведь-шатун
Уже берлоги в ипотеку дают?.... Вот у,,,,ды))))
Страна в которой раковых больных и многодетные семьи вышвыривают зимой на улицу за просрочку платежей, списывает долги странам, где можно жить в шалаше. Смертность в России выше чем в любой стране, которой списаны долги. Битый не битого везет называется.
"платить большие налоги, в том числе в российский бюджет"
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В какой, какой? Повару... может быть, но отнють не аборигену с местными. ))))
Путин - езжай в Африку и сподвижников забери с собой!
На самом деле смысл списания есть. Во первых они всё равно не отдали бы. Во вторых можно теперь России в льготном варианте запереться в Африку со своим бизнесом и развернуться. Только вот вопрос - насколько это будет действительно выгодно? А если будет выгодно, то я дико сумневаюсь, что весь гешефт пойдет в бюджет России, а не будет распилен друзьями главнокоммандующего.
Так они и дальше продолжают раздавать.
Мистер Песочные усы рассуждает тут о выгоде для России, притом, что его дочка живёт во Франции.
Киргизии тоже списали долг. Хотя в Киргизии отличный климат и курортные места есть на Иссык-Куле. Можно было фруктами или землей взять хотя бы в горах, в горах тоже тепло.
Может ему поработать пойти.?
А когда будете спрашивать у народа что ему нравиться.