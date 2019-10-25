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Песков объяснил, почему Россия списала $20 млрд долгов странам Африки

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что это прагматичное и взаимовыгодное решение
Фото: postnews.ru

Фото: postnews.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какой смысл имело списание долгов африканским странам в размере 20 млрд долларов, сообщает Lenta.ru.

По его словам, это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.

"Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки", – констатировал Песков.

Он уточнил, что списание столь внушительной суммы осуществилось давно, а не за "последние несколько дней".

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей речи на международном экономическом форуме "Россия – Африка" напомнил, что страна простила задолженность государствам Африки в размере 20 млрд долларов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.10.2019 14:27
Медведь-шатун

Уроды, спешите мою ипотеку....

25.10.2019 14:29
- гость -

открывает путь российским компаниям на африканский рынок
-------------

И что же вы ребята собрались поставлять в Африку? Природные ресурсы у них есть, а оружие они будут покупать только если им деньги в долг занять, которые они разумеется не вернут.

25.10.2019 14:29
- гость -

Не сказал только, что основная часть закрытых долгов висела еще с СССР.

25.10.2019 14:36
- гость -

14:29
- гость -
А высосать их ископаемые в счёт долга, как Китай - мозгов не хватает?

25.10.2019 14:41
Гость

Там схема глубже, попилить и дальше хоть в оффшор, хоть на куда бабосы....

25.10.2019 14:44
сноуниггер

14:41
Кстати - да! Ща запулят туда ярды Мганге с Мбонгой, а те их на нужные счета в Швейцарии отправят. Воистину, правление Крохотусика войдёт во все учебники криминологии.

25.10.2019 14:48
- гость -

Можно было территорией взять или арендой территории пока не рассчитаются.

25.10.2019 14:49
сноуниггер

14:48
- гость -
Можно, но только тогда, как ты завладеешь деньгами российских пенсионеров?)

25.10.2019 15:02
- гость -

ну и рожа

25.10.2019 15:05
- гость -

а что кому не понятно?
30 млрд долларов спсали/простили Кубе,
2,5 млрд долларов Монголии,
8,6 млрд долларов Ираку где нефть под ногам буквально... и т.д.

Так что не забудьте скинуться СМСкой на дрова очередной старушке или на операцию ребенку.
На них, т.е. на свой народ - ДЕНЕГ НЕТ.

Держитесь там... терпилы многострадальные

25.10.2019 15:06
сноуниггер

15:05
- гость -
Держитесь там... терпилы многострадальные

Мы не терпилы, мы - бичёвня!

25.10.2019 15:18
- гость -

Для многострадальных:

"Газпром нефть" увеличила добычу нефти в Ираке (месторождение Бадра) и иракском Курдистане в 2018 году на 23,8% по сравнению с показателем 2017 года — до 1,61 млн тонн, говорится в материалах компании.

25.10.2019 15:21
- гость -

Газпром не смог погасить задолженность в размере 500 млн. швейцарских франков, т.к. нет денег...

25.10.2019 15:31
- гость -

15:21

Очередные новости с незалежной?

25.10.2019 15:45
- гость -

Продали ли бы долг коллекторам! Хотя обезьянок немного жалко...

25.10.2019 15:46
- гость -

зарабатывать в Африке будут П-ие. дружки (усы писькова не могут врать)

25.10.2019 15:47
- гость -

25.10.2019 14:27
Медведь-шатун

Уже берлоги в ипотеку дают?.... Вот у,,,,ды))))

25.10.2019 15:57
- гость -

Страна в которой раковых больных и многодетные семьи вышвыривают зимой на улицу за просрочку платежей, списывает долги странам, где можно жить в шалаше. Смертность в России выше чем в любой стране, которой списаны долги. Битый не битого везет называется.

25.10.2019 15:58
Дядька

"платить большие налоги, в том числе в российский бюджет"
_____
В какой, какой? Повару... может быть, но отнють не аборигену с местными. ))))

25.10.2019 16:01
- гость -

Путин - езжай в Африку и сподвижников забери с собой!

25.10.2019 16:01
Мимопроходящий

На самом деле смысл списания есть. Во первых они всё равно не отдали бы. Во вторых можно теперь России в льготном варианте запереться в Африку со своим бизнесом и развернуться. Только вот вопрос - насколько это будет действительно выгодно? А если будет выгодно, то я дико сумневаюсь, что весь гешефт пойдет в бюджет России, а не будет распилен друзьями главнокоммандующего.

25.10.2019 16:10
- гость -

Так они и дальше продолжают раздавать.

25.10.2019 16:10
- гость -

Мистер Песочные усы рассуждает тут о выгоде для России, притом, что его дочка живёт во Франции.

25.10.2019 16:15
- гость -

Киргизии тоже списали долг. Хотя в Киргизии отличный климат и курортные места есть на Иссык-Куле. Можно было фруктами или землей взять хотя бы в горах, в горах тоже тепло.

25.10.2019 16:20
- гость -

Может ему поработать пойти.?

25.10.2019 16:23
- гость -

А когда будете спрашивать у народа что ему нравиться.

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