СМИ сообщили о ликвидации лидера террористов в Сирии

Абу Бакр аль-Багдади, которого называли лидером атаковавших территорию Сирии террористов, ликвидирован, сообщает Fox News.
По информации американских журналистов, спецоперация по его устранению, возглавляемая США, успешно завершена.
СМИ уточняют, что последним местом пребывания главного террориста стал город Идлиб. За его голову объявляли награду в размере 25 млн долларов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что военные Соединенных Штатов должны покинуть сирийскую землю.
По его словам, они выполнили поставленные перед ними задачи по уничтожению террористов и защите курдов от турков.
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