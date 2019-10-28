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В Совфеде оценили план по захвату Калининградской области в 30-дневный срок

, ИА "Амител"
По мнению одного из сенаторов, план можно приравнять к объявлению войны
Самая отдаленная территория России / Фото: yandex.fr

Самая отдаленная территория России / Фото: yandex.fr

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал фантастикой американский план, в котором расписан сценарий потери Россией Калининградской области при столкновении со странами НАТО, пишет РБК.

По мнению Джабарова, Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее хватит сил защищать: "И пусть внимательно почитают историю: все, кто приходил в Россию с мечом, заканчивали очень печально".

Зампред комитета по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что если изложенный план столкновения НАТО с Россией – официальная точка зрения США, то это приравнивается к объявлению войны.

"Представьте, что мы по поводу Аляски что-то подобное сообщаем. Пересмотр послевоенных границ недопустим, мы неоднократно об этом говорили", – сказал он.

По его словам, что 27 сентября в Калининграде прошла конференция, в которой принимали участие 30 стран ОБСЕ. На открытии командующий ВМС США в Европе заявил, что у них есть возможность преодолеть противовоздушную оборону Калининградской области и "чуть ли не разбомбить эту область". Климов отметил, что такое заявление возмутило всех участников мероприятия.

"У нас ни разу не было таких высказываний в адрес кого бы то ни было – ни в адрес Польши, ни в адрес США в части той же самой Аляски", – добавил Климов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тоже назвал план захвата фантастикой и предложил выдать автору литературную премию: "Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу. Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво".

Напомним, в сентябре Алиханову пришлось комментировать другой план захвата региона. Тогда командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что Пентагон может прорвать многослойную ПВО области. Губернатор сказал, что у многих людей, которые плохо учили историю, были мечты в отношении России, но они плохо заканчивались.

Новый план по захвату Калининградской области был опубликован на сайте американского исследовательского фонда Jamestown Foundation. Автор доклада Ричард Хукер основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. По его словам, в случае сплоченного ответа НАТО российская армия не выдержит натиска и отдаст свою территорию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.10.2019 09:31
гость

в случае сплоченного ответа НАТО российская армия не выдержит натиска и отдаст свою территорию

или НАТО попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Калининградской области и в случае адекватного ответа территория Эстонии, Латвии и Литвы станет непригодной для проживания

28.10.2019 09:47
- гость -

"в случае адекватного ответа территория Эстонии, Латвии и Литвы станет непригодной для проживания"
- Согласно военной доктрине РФ, удар стратегическими силами будет нанесен по центрам принятия решений, за лужей отсидеться не удастся.

28.10.2019 10:02
- гость -

Пока у наших чиновников, имущество, счета и детишки на пределами РФ, никакой ответной реакции не будет.

28.10.2019 10:23
- гость -

Ахха. Прям так они на головы своих детей, внуков, на свою недвижимость ядреные бомбы кидать станут. Наша элита уже приготовилась встретить счастливую старость на лазурных берегах, а вы ей предлагаете войну. Отдадут они и калининградскую область и сибирь, лишь бы их не трогали

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