Обновленную в Барнауле аллею облюбовали автолюбители. Теперь это парковка

Теперь на аллее уже ничего не вырастет / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле аллею на улице Георгия Исакова превратили в парковку для автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Неужели свежая аллея такого заслуживает? И заслуживают ли жители грязных улиц, по которым разносят грязь автомобилисты после таких парковок? Главное, поставить машину поближе к подъезду, а остальное не важно?" – возмущаются жители города.
При этом, как они отмечают, автолюбители предпочитают не ставить свои машины в том месте, где трава уже уничтожена, и оставляют там, где она еще есть.
"Весной там ничего уже не вырастет. Проблема приобретает все больший масштаб. Ведь плохой пример заразителен", – отмечают барнаульцы, говоря о растущем количестве автомобилей на аллее.
В 2019 году в Барнауле благоустроены несколько общественных территорий в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". На это было потрачено около 100 млн рублей. В том числе были обновлены два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района.
На аллее по ул. Георгия Исакова, кроме замены асфальтового покрытия, были размещены цветники и малые архитектурные формы, а также там появилась велосипедная дорожка.
Комментарии
записать номера (работа патрульных), выписать штраф...вторично поставили- эвакуатор в помощь, затем штраф за работу эвакуатора и штрафстоянки
сжечь ведра!
запустить туда бульдозер. пусть соберет всех
Работы для ГИБДД не початый край.
Если в Германии заехать на газон стоимости авто не хватит оплатить штраф. Там работает Закон.
на так называемой парковке одна боевая классика и праворульное г с большим пробегом. смысл вообще благоустраивать для этих?
Извините этим должна заниматься администрация.
быдло
То, что там у тротуаров машинами все затыкано - этим уже не удивишь, но стоянка на самой аллее - это перебор. Живу недалеко, но первый раз такой беспредел вижу. Однозначно, надо принимать меры против таких стоянок.
Остатки ГАИ на переходах пешеходов охраняют от таких парковщиков.
Корыто, корыто.....Автомобиль это не роскошь а средство передвижения. И народ не виноват в том что рядом нет паковочных мест, а ласточку свою ставить куда то надо. Скоро снежок выпадет и более менее будет нормально, глаза резать перестанет.
29.10.2019 10:44
- гость -
ГИБДД не поможет, т.к. понятие газона отсутствует в ПДД. Может (но не хочет) решить проблему администрация.
А то что на пешеходных дорожках парковки это ничего? Так и тут, если им за это ничего нет, почему не парковаться. Штрафы надо ежедневно выписывать всем по городу и так каждый день объезжать
29.10.2019 10:53
- гость -
Ну да, ну да. А потом владельцы корыт, пардон, "средств передвижения" будут возмущаться, что зелени в городе мало, аллея чёрт знает на что похожа и вообще вечно у нас всё через одно место. С себя-то начать гордость не позволяет. Парковочных мест нет, ну.
Всем кто начинает бузить на автомобилистов, разве вы все старые бабки и у вас машины нет и небыло, а у детей , а у внуков тоже нет. Вот и к вам однажды родственник приедет, раз поставит авто на стоянку или за километр, два приедет и снова за километр. а третий раз НЕ ПРИЕДЕТ. И вы все будите жить с чистыми улицами и аллеями , но в одиночестве.
Задумайтесь все.
Проблема не в тех людям которым больше некуда поставить авто, вы думаете если бы было нормальное чистое место, туда бы ставили. Нет. Автомобилисты тоже люди, и всем нам НЕ нравится ставить авто на траву или грязь. НО БОЛЬШЕ НЕКУДА. Все у кого родственники ездят на авто , задумайтесь что и они так же ставят авто там где можно, и им тоже жалко и травку и землю, но в квартиру авто не утащишь.
Всем говорящим о грязи итд, желаю что бы ваши родственники имели побольше терпения, до того как перестанут к вам ездить.
У таких парковщиков одно оправдание - ну нет же парковок! Ну и что? Машину то покупали вы! Если видите такое зачем покупать? С купили значит думайте куда ставить, частные дома покупайте и переезжайте
Все кому не нравится грязь от машин и сами машины валите доживать свой век в деревни.
29.10.2019 10:53
- гость -
В одно прекрасное время, предложил у кого есть машины, скинуться, привести щебня и отсыпать участок для парковки (участок есть). Что бы Вы думали??? Ага, все так и "разбежались"... Ну ладно, привез за свои деньги отсыпал под одно машиноместо. Столько сразу желающих на этом месте парковаться нашлось..!
Так это же штраф? ГИБДД не может найти владельцев? Или, типа, никто не жалуется?
29.10.2019 11:07
Владимир
А что скажите, когда парковка в 50 метрах свободная, но машины паркуют к выходу из подъезда, а когда спрашиваешь почему не на парковке, в ответ слышишь, что идти далеко...
29.10.2019 11:12
гость
Пункт правил приведите по которому ГИБДД может оштрафовать? В данном случае только администрация.
29.10.2019 11:07
Владимир
1 километр - это 10-15 минут пешком. Если пройти 10-15 минут так невыразимо сложно, то... что ж, поздравляю, у вас проблемки.
29.10.2019 10:51
Отчаянная
А вы пройдитесь по гм.. .отремонтированной Молодежной. Там все так называемые "новые газоны" раскатаны ровно такими же... альтернативно одаренными. Они еще и на тротуар умудряются залезть и грязь туда разнести. Была улица как улица, а теперь черт знает что. По идее все газоны надо огораживать, увы.
Там под аллеей вроде как городские теплотрассы идут. Нужно эти фото показать теплоэнергетикам.
29.10.2019 11:07
Владимир
О как... то есть невозможность поставить машину прямо под окнами лишает вас родственников? Может, пора в консерватории что-то подправить?
В любом случае проблему решать нужно. Но решать её необходимо и с учётом мнения и автомобилистов и пешеходов.
Парковки нужны? Да, это факт. Алея для прогулок, да и приятной глазу быть должна? Да, и это факт.
Вот и думает пусть администрация, общественность, гаи, как совместить несовместимое.
Вину надо искать не в припаркованных авто, а в отсутствии предусмотренных парковок возле домов. А это вина администрации, подписавших планы застройщиков. Не оправдываю конечно владельцев авто, но и понима ситуацию, когда нужно припарковаться а негде, хоть на дороге бросай. А те кто ноют, что в 50 метрах далеко - в наше время люди не за ж0пу волнуются, что идти далеко, а что сигналка не достанет, ибо варваров развелось, которые то колеса воруют то бензин сливают, то тачки бьют - именно пооэтому поближе стараются ставить к дому.
Что там за чушь написана про родственников? Аж смешно стало. Раньше авто столько не было а люди жили веселее и в гости больше ездили и так далее. Просто растет новое поколение лентяев, которым пройти до парковки 50 метров это далеко, тоже самое скажу и про уборку своего так называемого машиноместа, тоже лень. Мы живем в частном секторе и единицы убирают зимой территорию у дома от снега, единицы! Поэтому начинают они а также их так скажем родственники уже парковаться у меня у дома, там где вся территория убрана мной! Это как называется? все привыкли только требовать все от кого то, а сами ради себя сделать лень
29.10.2019 11:32
krash
именно пооэтому поближе стараются ставить к дому
Угу, а потом "благодарные" соседи начинают авто, поставленное "поближе к дому" гвоздями царапать и камнями лупить. Так что ваше желание бдеть за авто- тоже палка о двух концах. И, кстати, в старых дворах, не рассчитанных на такое количество машин, где будем парковки делать? Получается, там можно вести себя как угодно и ставить машины куда угодно? Ну раз места нет.
29.10.2019 11:21
- гость -
У некоторых есть собственные фуры, грузовики. О размещении тоже нужно думать администрации, а не самим владельцам?
Нет в Ауле хозяина
29.10.2019 11:32
krash
Вину надо искать не в припаркованных авто, а в отсутствии предусмотренных парковок возле домов.
Этим домам уже по 60-70 лет. Сообщу тебе по секрету, как неместному активисту.
29.10.2019 11:15
- гость -
И администрация тоже. Но администрация не должна бегать узнавать, чья машина, на это есть ГИБДД. И составляет ГИБДД протоколы не за нарушение ПДД, а за нарушение статей КоАП
Все дело просто в бессовестности и лени хозяев вот и все. Живу в частном доме, рано встаю чтобы убрать всю территорию зимой от снега, и так делают замечу, единицы людей, потому что остальным лень. Так вот замечаю что у моего дома стали парковаться соседи, их гости и так далее. Когда же приезжает к кому то скорая то также все останавливаются у меня, потому что к другим не подъехать и не подойти, все завалено снегом да и у многих ещё всяким мусором. Вот это как называется? И это мой дом, а что говорить уже про многоквартирные, Если вы живете сто лет в доме где никогда не было места для вашего автомобиля зачем вы понабрали то их? Видите же где живёте, это что теперь надо кому то что ли расширять для вас у дома пространство? Или как?
они всегда там стояли
29.10.2019 11:41
гость
Ну не все же юристы. Раз уж Вы придрались к словам, то прочитайте внимательнее комментарий, где там сказано, что администрацию кто то заставляет бегать и что то узнавать? Там говорится о том, что проблему может решить администрация!
Живу по горького Никитина недавно администрация убрала газоны по горького и наделала парковочные карманы, ну буквально от нашего подъезда метров 20-30, они после 18.00 всегда свободны, так как рабочий класс уезжает на выселки, и что вы думаете наши жильцы ставят там свои машины? Неееет! Они их ставят на пешеходной дорожке у Горького 36!!! Потому что до кармана надо пройти 10 метров. О чем вообще тут разговор?
29.10.2019 11:16
- гость - Если не огораживать, то хоть столбики установить, дабы не было возможности на газон заехать.
29.10.2019 11:21
- гость - Ставят на аллее и тротуарах местные жители. И они совместно со своей управляющей компанией могут решить эту проблему. Да, не в каждом дворе в этом районе есть возможность оборудовать парковку, но в большинстве дворов это можно сделать. У нас несколько лет назад наша управляющая компания в общем дворе на два дома сделала парковку. Была расширена проезжая часть, срубили пару-тройку деревьев, выкорчевали пни, убрали несколько погребов. Парковка сделана так, что машины стоят перпендикулярно к дороге, за счет этого, вмещается гораздо больше машин. И машины стоят на асфальте, все газоны в порядке. Часть расходов была оплачена управляющей компанией, на остальную часть скидывались автовладельцы, желающие иметь парковочное место во дворе. Смотрю, что происходит в соседних дворах - сплошь и рядом самодельные парковки, столбики, цепочки.
29.10.2019 10:41
Зануда
Нет знаков , запрещающих стоянку (остановку), значит ставить машины МОЖНО
"что идти далеко, а что сигналка не достанет", нормальные сигналки за 250 метров достают в городской черте, на прямой видимости еще дальше. В большинстве своем, людям действительно лень идти эти 50 метров, так же как и некоторым лень очищать машину от снега зимой - ветром по дороге сдует...
У меня есть два автомобиля грузовых мне тоже предьявить претензии что ли к администрации почему у подъезда для них нет парковки? Ну бред же
krash
Да будет Вам известно, что "временная парковка" совсем не одно и то же , что "стоянка для хранения". И парковочные места по нормам не предназначены для хранения ваших автомобилей, а только лишь для кратковременной стоянки.Из этого расчета и закладывается количество парковочных мест во внутридворовых территориях по нормам. А то, что Вы не можете приобрести себе место для хранения автомобиля ( чтоб варвары, как Вы сказали, ему не навредили), то это Ваши проблемы. Вы же машину в кредит покупаете?Так покупайте в кредит и место его хранения, если пешком ходить не нравится.
Так у нас во дворах про временные стоянки вообще речи не идёт, везде у всех постоянные
А почему никого не возмущает бездействие властей?
Ну да, ну да. А потом владельцы корыт, пардон, "средств передвижения" будут возмущаться, что зелени в городе мало,
и собаки безбожно везде гадят)))
2 знака и 4 эвакуатора, решат эту проблему за неделю.
Проколоть шины у корыт, чтоб неповадно было.