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Обновленную в Барнауле аллею облюбовали автолюбители. Теперь это парковка

, ИА "Амител"
Плохой пример заразителен и с каждым днем на аллее все больше автомобилей

Теперь на аллее уже ничего не вырастет / Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле аллею на улице Георгия Исакова превратили в парковку для автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22"

"Неужели свежая аллея такого заслуживает? И заслуживают ли жители грязных улиц, по которым разносят грязь автомобилисты после таких парковок? Главное, поставить машину поближе к подъезду, а остальное не важно?" – возмущаются жители города. 

При этом, как они отмечают, автолюбители предпочитают не ставить свои машины в том месте, где трава уже уничтожена, и оставляют там, где она еще есть.

"Весной там ничего уже не вырастет. Проблема приобретает все больший масштаб. Ведь плохой пример заразителен", – отмечают барнаульцы, говоря о растущем количестве автомобилей на аллее.

В 2019 году в Барнауле благоустроены несколько общественных территорий в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". На это было потрачено около 100 млн рублей. В том числе были обновлены два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района.

На аллее по ул. Георгия Исакова, кроме замены асфальтового покрытия, были размещены цветники и малые архитектурные формы, а также там появилась велосипедная дорожка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.10.2019 10:41
Зануда

записать номера (работа патрульных), выписать штраф...вторично поставили- эвакуатор в помощь, затем штраф за работу эвакуатора и штрафстоянки

29.10.2019 10:43
- гость -

сжечь ведра!

29.10.2019 10:44
- гость -

запустить туда бульдозер. пусть соберет всех

29.10.2019 10:44
- гость -

Работы для ГИБДД не початый край.

29.10.2019 10:47
- гость -

Если в Германии заехать на газон стоимости авто не хватит оплатить штраф. Там работает Закон.

29.10.2019 10:48
петух с докучаево

на так называемой парковке одна боевая классика и праворульное г с большим пробегом. смысл вообще благоустраивать для этих?

29.10.2019 10:48
- гость -

Извините этим должна заниматься администрация.

29.10.2019 10:51
- гость -

быдло

29.10.2019 10:51
Отчаянная

То, что там у тротуаров машинами все затыкано - этим уже не удивишь, но стоянка на самой аллее - это перебор. Живу недалеко, но первый раз такой беспредел вижу. Однозначно, надо принимать меры против таких стоянок.

29.10.2019 10:52
- гость -

Остатки ГАИ на переходах пешеходов охраняют от таких парковщиков.

29.10.2019 10:53
- гость -

Корыто, корыто.....Автомобиль это не роскошь а средство передвижения. И народ не виноват в том что рядом нет паковочных мест, а ласточку свою ставить куда то надо. Скоро снежок выпадет и более менее будет нормально, глаза резать перестанет.

29.10.2019 10:57
- гость -


29.10.2019 10:44
- гость -
ГИБДД не поможет, т.к. понятие газона отсутствует в ПДД. Может (но не хочет) решить проблему администрация.

29.10.2019 11:06
Гость

А то что на пешеходных дорожках парковки это ничего? Так и тут, если им за это ничего нет, почему не парковаться. Штрафы надо ежедневно выписывать всем по городу и так каждый день объезжать

29.10.2019 11:07
- гость -

29.10.2019 10:53
- гость -
Ну да, ну да. А потом владельцы корыт, пардон, "средств передвижения" будут возмущаться, что зелени в городе мало, аллея чёрт знает на что похожа и вообще вечно у нас всё через одно место. С себя-то начать гордость не позволяет. Парковочных мест нет, ну.

29.10.2019 11:07
Владимир

Всем кто начинает бузить на автомобилистов, разве вы все старые бабки и у вас машины нет и небыло, а у детей , а у внуков тоже нет. Вот и к вам однажды родственник приедет, раз поставит авто на стоянку или за километр, два приедет и снова за километр. а третий раз НЕ ПРИЕДЕТ. И вы все будите жить с чистыми улицами и аллеями , но в одиночестве.
Задумайтесь все.
Проблема не в тех людям которым больше некуда поставить авто, вы думаете если бы было нормальное чистое место, туда бы ставили. Нет. Автомобилисты тоже люди, и всем нам НЕ нравится ставить авто на траву или грязь. НО БОЛЬШЕ НЕКУДА. Все у кого родственники ездят на авто , задумайтесь что и они так же ставят авто там где можно, и им тоже жалко и травку и землю, но в квартиру авто не утащишь.

Всем говорящим о грязи итд, желаю что бы ваши родственники имели побольше терпения, до того как перестанут к вам ездить.

29.10.2019 11:08
Гость

У таких парковщиков одно оправдание - ну нет же парковок! Ну и что? Машину то покупали вы! Если видите такое зачем покупать? С купили значит думайте куда ставить, частные дома покупайте и переезжайте

29.10.2019 11:08
- гость -

Все кому не нравится грязь от машин и сами машины валите доживать свой век в деревни.

29.10.2019 11:09
- гость -


29.10.2019 10:53
- гость -
В одно прекрасное время, предложил у кого есть машины, скинуться, привести щебня и отсыпать участок для парковки (участок есть). Что бы Вы думали??? Ага, все так и "разбежались"... Ну ладно, привез за свои деньги отсыпал под одно машиноместо. Столько сразу желающих на этом месте парковаться нашлось..!

29.10.2019 11:12
гость

Так это же штраф? ГИБДД не может найти владельцев? Или, типа, никто не жалуется?

29.10.2019 11:13
- гость -


29.10.2019 11:07
Владимир
А что скажите, когда парковка в 50 метрах свободная, но машины паркуют к выходу из подъезда, а когда спрашиваешь почему не на парковке, в ответ слышишь, что идти далеко...

29.10.2019 11:15
- гость -


29.10.2019 11:12
гость
Пункт правил приведите по которому ГИБДД может оштрафовать? В данном случае только администрация.

29.10.2019 11:16
- гость -

29.10.2019 11:07
Владимир
1 километр - это 10-15 минут пешком. Если пройти 10-15 минут так невыразимо сложно, то... что ж, поздравляю, у вас проблемки.

29.10.2019 11:16
- гость -

29.10.2019 10:51
Отчаянная
А вы пройдитесь по гм.. .отремонтированной Молодежной. Там все так называемые "новые газоны" раскатаны ровно такими же... альтернативно одаренными. Они еще и на тротуар умудряются залезть и грязь туда разнести. Была улица как улица, а теперь черт знает что. По идее все газоны надо огораживать, увы.

29.10.2019 11:16
- гость -

Там под аллеей вроде как городские теплотрассы идут. Нужно эти фото показать теплоэнергетикам.

29.10.2019 11:18
- гость -

29.10.2019 11:07
Владимир
О как... то есть невозможность поставить машину прямо под окнами лишает вас родственников? Может, пора в консерватории что-то подправить?

29.10.2019 11:21
- гость -

В любом случае проблему решать нужно. Но решать её необходимо и с учётом мнения и автомобилистов и пешеходов.
Парковки нужны? Да, это факт. Алея для прогулок, да и приятной глазу быть должна? Да, и это факт.
Вот и думает пусть администрация, общественность, гаи, как совместить несовместимое.

29.10.2019 11:32
krash

Вину надо искать не в припаркованных авто, а в отсутствии предусмотренных парковок возле домов. А это вина администрации, подписавших планы застройщиков. Не оправдываю конечно владельцев авто, но и понима ситуацию, когда нужно припарковаться а негде, хоть на дороге бросай. А те кто ноют, что в 50 метрах далеко - в наше время люди не за ж0пу волнуются, что идти далеко, а что сигналка не достанет, ибо варваров развелось, которые то колеса воруют то бензин сливают, то тачки бьют - именно пооэтому поближе стараются ставить к дому.

29.10.2019 11:36
ГОсть

Что там за чушь написана про родственников? Аж смешно стало. Раньше авто столько не было а люди жили веселее и в гости больше ездили и так далее. Просто растет новое поколение лентяев, которым пройти до парковки 50 метров это далеко, тоже самое скажу и про уборку своего так называемого машиноместа, тоже лень. Мы живем в частном секторе и единицы убирают зимой территорию у дома от снега, единицы! Поэтому начинают они а также их так скажем родственники уже парковаться у меня у дома, там где вся территория убрана мной! Это как называется? все привыкли только требовать все от кого то, а сами ради себя сделать лень

29.10.2019 11:36
- гость -

29.10.2019 11:32
krash
именно пооэтому поближе стараются ставить к дому
Угу, а потом "благодарные" соседи начинают авто, поставленное "поближе к дому" гвоздями царапать и камнями лупить. Так что ваше желание бдеть за авто- тоже палка о двух концах. И, кстати, в старых дворах, не рассчитанных на такое количество машин, где будем парковки делать? Получается, там можно вести себя как угодно и ставить машины куда угодно? Ну раз места нет.

29.10.2019 11:38
- гость -

29.10.2019 11:21
- гость -

У некоторых есть собственные фуры, грузовики. О размещении тоже нужно думать администрации, а не самим владельцам?

29.10.2019 11:39
- гость -

Нет в Ауле хозяина

29.10.2019 11:40
- гость -

29.10.2019 11:32
krash
Вину надо искать не в припаркованных авто, а в отсутствии предусмотренных парковок возле домов.

Этим домам уже по 60-70 лет. Сообщу тебе по секрету, как неместному активисту.

29.10.2019 11:41
гость

29.10.2019 11:15
- гость -

И администрация тоже. Но администрация не должна бегать узнавать, чья машина, на это есть ГИБДД. И составляет ГИБДД протоколы не за нарушение ПДД, а за нарушение статей КоАП

29.10.2019 11:58
Гость

Все дело просто в бессовестности и лени хозяев вот и все. Живу в частном доме, рано встаю чтобы убрать всю территорию зимой от снега, и так делают замечу, единицы людей, потому что остальным лень. Так вот замечаю что у моего дома стали парковаться соседи, их гости и так далее. Когда же приезжает к кому то скорая то также все останавливаются у меня, потому что к другим не подъехать и не подойти, все завалено снегом да и у многих ещё всяким мусором. Вот это как называется? И это мой дом, а что говорить уже про многоквартирные, Если вы живете сто лет в доме где никогда не было места для вашего автомобиля зачем вы понабрали то их? Видите же где живёте, это что теперь надо кому то что ли расширять для вас у дома пространство? Или как?

29.10.2019 11:59
Панночка

они всегда там стояли

29.10.2019 12:01
- гость -


29.10.2019 11:41
гость
Ну не все же юристы. Раз уж Вы придрались к словам, то прочитайте внимательнее комментарий, где там сказано, что администрацию кто то заставляет бегать и что то узнавать? Там говорится о том, что проблему может решить администрация!

29.10.2019 12:02
Гость

Живу по горького Никитина недавно администрация убрала газоны по горького и наделала парковочные карманы, ну буквально от нашего подъезда метров 20-30, они после 18.00 всегда свободны, так как рабочий класс уезжает на выселки, и что вы думаете наши жильцы ставят там свои машины? Неееет! Они их ставят на пешеходной дорожке у Горького 36!!! Потому что до кармана надо пройти 10 метров. О чем вообще тут разговор?

29.10.2019 12:02
Отчаянная

29.10.2019 11:16
- гость - Если не огораживать, то хоть столбики установить, дабы не было возможности на газон заехать.

29.10.2019 11:21
- гость - Ставят на аллее и тротуарах местные жители. И они совместно со своей управляющей компанией могут решить эту проблему. Да, не в каждом дворе в этом районе есть возможность оборудовать парковку, но в большинстве дворов это можно сделать. У нас несколько лет назад наша управляющая компания в общем дворе на два дома сделала парковку. Была расширена проезжая часть, срубили пару-тройку деревьев, выкорчевали пни, убрали несколько погребов. Парковка сделана так, что машины стоят перпендикулярно к дороге, за счет этого, вмещается гораздо больше машин. И машины стоят на асфальте, все газоны в порядке. Часть расходов была оплачена управляющей компанией, на остальную часть скидывались автовладельцы, желающие иметь парковочное место во дворе. Смотрю, что происходит в соседних дворах - сплошь и рядом самодельные парковки, столбики, цепочки.

29.10.2019 12:06
- гость -

29.10.2019 10:41
Зануда
Нет знаков , запрещающих стоянку (остановку), значит ставить машины МОЖНО

29.10.2019 12:07
- гость -

"что идти далеко, а что сигналка не достанет", нормальные сигналки за 250 метров достают в городской черте, на прямой видимости еще дальше. В большинстве своем, людям действительно лень идти эти 50 метров, так же как и некоторым лень очищать машину от снега зимой - ветром по дороге сдует...

29.10.2019 12:28
Гость

У меня есть два автомобиля грузовых мне тоже предьявить претензии что ли к администрации почему у подъезда для них нет парковки? Ну бред же

29.10.2019 12:36
- гость -

krash

Да будет Вам известно, что "временная парковка" совсем не одно и то же , что "стоянка для хранения". И парковочные места по нормам не предназначены для хранения ваших автомобилей, а только лишь для кратковременной стоянки.Из этого расчета и закладывается количество парковочных мест во внутридворовых территориях по нормам. А то, что Вы не можете приобрести себе место для хранения автомобиля ( чтоб варвары, как Вы сказали, ему не навредили), то это Ваши проблемы. Вы же машину в кредит покупаете?Так покупайте в кредит и место его хранения, если пешком ходить не нравится.

29.10.2019 12:50
Гость

Так у нас во дворах про временные стоянки вообще речи не идёт, везде у всех постоянные

29.10.2019 13:03
ViK

А почему никого не возмущает бездействие властей?

29.10.2019 13:16
- гость -

Ну да, ну да. А потом владельцы корыт, пардон, "средств передвижения" будут возмущаться, что зелени в городе мало,

и собаки безбожно везде гадят)))

29.10.2019 13:17
- гость -

2 знака и 4 эвакуатора, решат эту проблему за неделю.

29.10.2019 13:49
- гость -

Проколоть шины у корыт, чтоб неповадно было.

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