Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Две велодорожки появятся в Барнауле на улице Георгия Исакова к 1 октября. Этот новый для Барнаула проект реализуется в рамках программы "Формирование современной городской среды". Дорожки будут расположены по разные стороны от пешеходной аллеи, их протяженность составит 2,5 километра. Помимо дорожек на аллее заменят асфальтовое покрытие на плиточное, установят новое освещение, скамейки, обновят газон и высадят деревья. По этой же программе будет благоустроен сквер на улице Панфиловцев, здесь установят пешеходный фонтан.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, к разработке эскизных проектов общественных территорий были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна АлтГТУ, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры.