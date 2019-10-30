За парковку на обновленной аллее барнаульцев ждет беседа или наказание

Для борьбы с нарушителями были организованы совместные рейды / Фото: barnaul.org
За парковку на обновленной аллее по улице Георгия Исакова автовладельцев ждет административное наказание, сообщается на официальном сайте Барнаула.
"Не успели горожане порадоваться завершению благоустройства аллеи, как новые газоны облюбовали автолюбители. Владельцы личного транспорта устроили здесь несанкционированную парковку, что не могло не вызвать волну недовольства барнаульцев", – подчеркнули в мэрии.
Для борьбы с нарушителями были организованы совместные рейды сотрудников полиции, народных дружинников и представителей администрации района. Во время первого же выхода было выявлено десять любителей парковки на аллее. На трех водителей составлены протоколы.
С теми, кто только вознамерился оставить машину на газоне, были проведены беседы. Рейдовые мероприятия по несанкционированной парковке планируется проводить регулярно.
"Когда в этом году на нашей аллее был заменен асфальт на тротуарную плитку, оформлены газоны, высажены деревья, появилась велосипедная дорожка, мы никак не ожидали, что столкнемся с таким отношением со стороны автомобилистов. Считаю, что если не решить проблему несанкционированной парковки сейчас, то потом может быть уже поздно. Мы не только лишимся газона, но и будет поврежден бордюр. Кроме этого по улице будет разноситься грязь, что негативно скажется на облике преобразившейся после ремонта аллеи", – отметила председатель ТОС "Малаховский" Оксана Доронина.
Напомним, два участка аллеи по улице Георгия Исакова (от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова) были благоустроены летом 2019 года в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда". Причем объекты для благоустройства выбрали сами жители города.
Согласно статье 27 регионального закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Сумма штрафа для граждан составляет от пятисот до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от одной до десяти тысяч рублей, для юридических – от пяти до пятидесяти тысяч рублей.
Комментарии
Дама на первой фотке внушает уважение. Серьёзно.
Меня поражают эти люди. Заносите свой автохлам в квартиру!!!!!
Живу рядом и каждый день поражаюсь сволочным быдло-людишкам!!!
Список привлеченных по городу.Даже 500р это миллионы. Ходим мимо денег а бюджет пустой.
Во время первого же выхода было выявлено десять любителей парковки на аллее. На троих водителей составлены протоколы.
а что с остальными 7-ю???
ну и ходить надо вечером, а не по светлу
Устроили очередную разовую показуху да еще и в одном месте. А должна быть система! Это действительно источник доходов для бюджета города. И это действительно важно - правильные парковки и защищенность зеленых зон. Полиция вообще не хочет работать по парковкам. Что говорить про газоны? На малой Малахова в квартале 2000 уже год висят знаки, запрещающие стоянку! И что? машины как стояли, так и стоят. И ни одного протокола, ни одного штрафа, ни одного авто на штраф стоянку не увезли. А вечером проехать к дому невозможно: одна полоса занята припаркованными авто, по другой несутся деятели, не желающие ехать по основной Малахова до Балтийской
В городе Барнауле уже несколько лет действует программа комфортная городская среда, в рамках которой можно обустроить парковочные места и детские площадки во дворах. Но наши бабушки против этого. Так как софинансировать нужно 40% стоимости работ от этих парковок и детских площадок. А молодым пофиг, на собрания они не ходят. Вот так и живем из-за лишних 500 р в квитанции задавимся и будем дальше наблюдать авто на газонах или щебенке. Про то, что купил авто- купи гараж это бред, при существующей застройке, просто нет столько капитальных гаражей в городе. А металлические вообще нужно снести все в черте города, так как это рассадник всякой нечисти, типо алкошей и бомжей. Так что пока до жителей не дойдет, что их дом не заканчивается порогом их квартиры и что за все нужно в этой жизни платить, а также из г*вна не сделать конфетку(я про покрышки, старые тазики и щебень во дворах) так и будем жить.
А другого отношения со стороны автомобилистов и быть не может. М...ки должны быть наказаны рублем. Город не обязан им предоставлять скрытое субсидирование в виде бесплатных парковок и тем более давать безнаказанно бросать свои вёдра в неположенных местах.
Тротуар вдоль дублера Павловского тракта от попова в сторону Сиреневой то же самое за ночь машин 50 на эвокуаторе можно увезти
Кто не местный будьте внимательны, при движении по Профентерна со стороны Калинина, перед пр Ленина нет знака конец одностороннего движения, и многие пересекая Ленинский по левой полосе вылетают на встречку прямо в лоб.
Знак установлен должен работать.В метал гаражах вообще не ставят транспорт и не убирают провести инвентаризацию на предмет законности установки и оплаты налогов убрать вот и парковки.